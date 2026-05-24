به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فرزاد شریفی گفت: در راستای تحقق اهداف کلان توسعه گردشگری استان و با عنایت به ظرفیت‌های بالقوه موجود در مناطق مختلف، سفری میدانی به شهرستان‌های دهلران، آبدانان و دره‌شهر انجام شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: در این بازدیدها، آخرین وضعیت پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مورد ارزیابی قرار گرفت.

شریفی تصریح کرد: در شهرستان دهلران، از طرح گردشگری ترکیبی میمه در منطقه زرین‌آباد، پروژه‌ای شاخص که با رویکردی جامع‌نگر در حال اجراست، بازدید به عمل آمد.

او گفت: این طرح با هدف ایجاد مقاصد نوین گردشگری و تقویت زیرساخت‌های لازم، گامی مهم در جهت معرفی و بهره‌برداری از جاذبه‌های طبیعی این منطقه محسوب می‌شودو روند اجرایی طرح، حاکی از پیشرفت مطلوب و تعهد به تکمیل فازهای پیش‌بینی شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام اظهار کرد: در شهرستان آبدانان، با حضور در محل مجتمع گردشگری تالار و اقامتی در حال احداث، از نزدیک روند پیشرفت فیزیکی این مجموعه و همچنین کافه رستوران مرتبط با آن، بازدید شد.

شریفی گفت: این مجتمع، با تکمیل شدن، قابلیت ارائه خدمات متنوع اقامتی و پذیرایی را فراهم آورده و به ارتقای سطح کیفی خدمات گردشگری در شهرستان کمک شایانی خواهد کرد.

او ادامه داد: در شهرستان دره‌شهر نیز، اقامتگاه بوم‌گردی «خانه پدری» در منطقه چم کلان، مورد بازدید قرار گرفت، این اقامتگاه‌ها، به عنوان نماینده‌ای از فرهنگ و معماری بومی منطقه، نقش بسزایی در معرفی هرچه بهتر هویت فرهنگی استان به گردشگران دارند و تلاش بر این است تا با حفظ اصالت، استانداردهای لازم در ارائه خدمات نیز رعایت شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام ضمن بازدید از مجتمع گردشگری اقامتی در حال ساخت در شهرستان بدره، خاطر نشان کرد: این بازدیدها، نشان‌دهنده اهتمام ویژه به توسعه متوازن و پایدار گردشگری در سراسر استان است، تمرکز بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و همچنین حمایت از طرح‌های نوین، در دستور کار این اداره کل قرار دارد تا بتوانیم در آینده‌ای نزدیک شاهد شکوفایی هرچه بیشتر صنعت گردشگری استان ایلام و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار باشیم.

