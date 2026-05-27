۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۵

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام

پیشرفت ۸۵ درصدی سفره‌خانه و مجتمع اقامتی شهرک قدس ایلام/ بهره‌برداری تا پیش از پایان سال

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان ایلام، از پیشرفت فیزیکی ۸۵ درصدی پروژه سفره‌خانه و مجتمع اقامتی در شهرک قدس ایلام خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تزریق اعتبارات لازم از محل صندوق توسعه ملی، این طرح تا پیش از پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

به گزارش میراث آریا، فرزاد شریفی عصر روز سه‌شنبه ۵ خرداد ماه در بازدید از پروژه سفره‌خانه و مجتمع اقامتی مجتبی مرادی پور واقع در شهرک قدس شهرستان ایلام، اظهار کرد: این پروژه با زیربنای ۱۴۲۲ متر مربع شامل ۸ سوئیت اقامتی با متراژ ۴۰ تا ۵۰ متر، سالن غذاخوری و پارکینگ اختصاصی، در حال حاضر ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در استان، افزود: تکمیل و راه‌اندازی این مجتمع اقامتی نقش مهمی در ارتقای امکانات رفاهی و اقامتی برای گردشگران و مسافران ورودی به استان ایلام خواهد داشت.

او در خصوص زمان بهره‌برداری از این طرح، تصریح کرد: ان‌شاءالله با تأمین و تزریق اعتبارات مورد نیاز از محل صندوق توسعه ملی، شاهد افتتاح و بهره‌برداری از این پروژه مهم گردشگری پیش از آغاز سال جدید خواهیم بود.

شریفی در پایان از سرمایه‌گذار طرح، مجتبی مرادی پور، جهت پیگیری و تلاش برای تکمیل پروژه قدردانی کرد و بر حمایت دستگاه متبوع از طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری تأکید کرد.

معصومه علیمحمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

