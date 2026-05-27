به گزارش میراث آریا، فرزاد شریفی عصر روز سه‌شنبه ۵ خرداد ماه در بازدید از پروژه سفره‌خانه و مجتمع اقامتی مجتبی مرادی پور واقع در شهرک قدس شهرستان ایلام، اظهار کرد: این پروژه با زیربنای ۱۴۲۲ متر مربع شامل ۸ سوئیت اقامتی با متراژ ۴۰ تا ۵۰ متر، سالن غذاخوری و پارکینگ اختصاصی، در حال حاضر ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری در استان، افزود: تکمیل و راه‌اندازی این مجتمع اقامتی نقش مهمی در ارتقای امکانات رفاهی و اقامتی برای گردشگران و مسافران ورودی به استان ایلام خواهد داشت.

او در خصوص زمان بهره‌برداری از این طرح، تصریح کرد: ان‌شاءالله با تأمین و تزریق اعتبارات مورد نیاز از محل صندوق توسعه ملی، شاهد افتتاح و بهره‌برداری از این پروژه مهم گردشگری پیش از آغاز سال جدید خواهیم بود.

شریفی در پایان از سرمایه‌گذار طرح، مجتبی مرادی پور، جهت پیگیری و تلاش برای تکمیل پروژه قدردانی کرد و بر حمایت دستگاه متبوع از طرح‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری تأکید کرد.

