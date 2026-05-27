به گزارش میراث‌آریا، فرزاد شریفی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان ایلام در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اظهار کرد: به‌زودی تفاهم‌نامه‌ای میان استان ایلام و استان بغداد، پایتخت و بزرگ‌ترین شهر جمهوری عراق، به امضا خواهد رسید که هدف آن توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های فرهنگی، گردشگری و هنری است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، زمینه برای برگزاری نمایشگاه‌های صنایع‌دستی در شهرهای مختلف استان بغداد، اجرای برنامه‌های فرهنگی مشترک و معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تاریخی، طبیعی و گردشگری استان ایلام فراهم خواهد شد.

او با بیان اینکه این اقدام در ادامه تعاملات موفق فرهنگی و منطقه‌ای استان ایلام، از جمله همکاری مؤثر با استان واسط عراق انجام می‌شود، تصریح کرد: این تفاهم‌نامه می‌تواند گامی مؤثر در مسیر توسعه ارتباطات فرامرزی، تقویت دیپلماسی فرهنگی و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های استان باشد.

شریفی تأکید کرد: استان ایلام با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع در حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی و ارتباطات مردمی، می‌تواند نقش مهمی در تعمیق روابط فرهنگی میان دو استان ایفا کند.

