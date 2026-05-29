تأکید نماینده ایلام در مجلس بر لزوم ثبت جهانی سایت ۱۲ هزار ساله چغاگلان/ تمدنی که فخر ایران در برابر جهانیان است

به گزارش میراث آریا، امروز جمعه ۸ مردادماه، سارا فلاحی در جریان بازدید از سایت تاریخی چغاگلان، این محوطه ۵ هکتاری را گنجینهای متعلق به تمام بشریت دانست و بر ضرورت تملک اراضی و تسریع در روند ثبت جهانی آن تأکید کرد.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید چندباره خود از مجموعه تاریخی چغاگلان مهران که قدمتی بیش از ۱۲ هزار سال دارد، با اشاره به اهمیت بیبدیل این محوطه در تاریخ تمدن بشری اظهار کرد: اینجا خاستگاه نخستین تجربههای بشری از جمله کشاورزی و استفاده از تودههای گچ است. چغاگلان تنها متعلق به مهران یا ایلام نیست، بلکه سرمایهای برای کل بشریت و نماد فخر تمدنی ایران در سطح جهان است.
ضرورت اقدام فوری برای ثبت جهانی و تملک اراضی
فلاحی با اشاره به وجود مقدمات اولیه برای ثبت جهانی این اثر، تصریح کرد: برای رسیدن به جایگاه شایسته، باید چالشهای پیشرو از جمله تملک کامل این سایت ۵ هکتاری مرتفع شود. از استاندار محترم ایلام تقاضا دارم نگاهی ویژه و جدی به این پروژه ملی داشته باشد.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی افزود: بهزودی با وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی جلسهای خواهیم داشت تا با انعقاد تفاهمنامهای میان استانداری، فرمانداری مهران و وزارتخانه متبوع، اعتبار لازم برای توسعه کاوشها و زیرساختهای این سایت تأمین شود.
چغاگلان؛ قطب گردشگری تاریخی و اقتصادی
او در بخش دیگری از سخنان خود به پتانسیلهای اقتصادی این منطقه اشاره کرد و گفت: وجود قنات در ورودی سایت و دره ویژدرون در امتداد آن، این مجموعه را به یک پتانسیل قوی برای گردشگری تاریخی و تمدنی تبدیل کرده است. سرمایهگذاری در چغاگلان نه تنها معرف هویت و ریشه تمدنی ایران است، بلکه میتواند موتور محرکهای برای درآمد اقتصادی پایدار در منطقه باشد.
فلاحی خطاب به رسانهها و افکار عمومی خاطرنشان کرد: در شرایطی که برخی با جعل تاریخ به دنبال تهدید تمدنی ما هستند، ما با تکیه بر اسناد متقنی همچون سایت چغاگلان میتوانیم در عرصه فرهنگ و تاریخ با تمام دنیا مفاخره کنیم. از اصحاب رسانه انتظار داریم با معرفی دقیق این پیشینه ارزشمند، صدای تاریخ باشکوه ایران باشند.
فرزاد شریفی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان ایلام، نیز در این بازدید از محوطه تاریخی چغاگلان، بر اهمیت این اثر ارزشمند در تاریخ تمدن ایران و جهان تأکید کرد.
او با قدردانی از نگاه مثبت و ویژه به فرهنگ و تمدن ایران، گفت: سالهاست که درباره این موضوع گفتوگو و پیگیری انجام شده و اکنون با وجود پیشرفتهای قابل توجه در حوزه باستانشناسی، همچنان نیازمند همراهی و همکاری بیشتر مسئولان برای تکمیل پرونده ثبت جهانی این محوطه هستیم.
شریفی با اشاره به انجام بیش از ۴ دوره پژوهش و کاوش مستمر در این منطقه، افزود: یافتههای چغاگلان در سطح جهانی کمنظیر است و برای دستیابی به نتایج بهتر، باید اعتبارات بیشتری اختصاص یابد تا امکان کشف و مستندسازی آثار ارزشمندتر فراهم شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام در پایان ضمن تشکر از حضور سارا فلاحی، فرماندار مهران، مسئولان و همراهان در این بازدید، ابراز امیدواری کرد با همافزایی دستگاههای مرتبط، زمینه ثبت جهانی محوطه تاریخی چغاگلان فراهم شود.
انتهای پیام/
نظر شما