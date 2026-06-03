به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد آشوری تازیانی روز سه‌شنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری جلسه استانی ستاد میناب اظهار کرد: جلسه استانی با هدف بررسی اقدامات اجرایی ستاد شهرستان میناب در استان برگزار شد و پس از آن جلسات ستاد ملی در سطح کشور برگزار خواهد شد.

استاندار هرمزگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حادثه مدرسه شجره‌طیبه افزود: این جنایت دلخراش که در جنگ تحمیلی سوم منجر به شهادت جمعی از دانش‌آموزان، معلمان و والدین آنان شد، به زودی به عنوان سومین جنایت جنگی در سطح جهانی ثبت خواهد شد.

او تصریح کرد: ثبت جهانی این جنایت، هم سند رسوایی رژیم کودک کش آمریکا و هم سند مظلومیت، افتخار و اقتدار مردم خطه جنوب و شهرستان میناب است.

آشوری تازیانی با بیان اینکه هنوز سنگینی فقدان این شهدا بر دوش مردم میناب و استان سنگینی می‌کند، خاطرنشان کرد: برای انجام یک حرکت هماهنگ، منسجم و منظم، این ستاد متکفل راهبری، نظارت و بررسی اقدامات دستگاه‌های مختلف است.

استاندار هرمزگان اظهار کرد: هدف اصلی، ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌هایی است که در ساختارهای مختلف مسئولیت دارند تا امور با نظم کامل پیش رود.

آشوری تازیانی با تشکر از تلاش‌های صورت گرفته و ارائه گزارش‌های مسئولین در این جلسه گفت: کاستی‌ها و نواقص موجود شناسایی و در دستور کار قرار داده شد.

او یکی از مصوبات اصلی این جلسه را تدوین تقویم جامع خدمات‌رسانی به سه مکان مقدس اعلام کرد و افزود: این سه مکان شامل محل شهادت مدرسه شجره‌طیبه (برای احداث یادمان و موزه دفاع مقدس)، گلزار شهدا و زمین تدارک دیده شده برای ساخت مدرسه جدید است.

استاندار هرمزگان با اشاره به احداث مرکز فرهنگی جدید در میناب تأکید کرد: این مکان به میعادگاه بازدید زائرانی تبدیل شده که این محل را زیارتگاه خود می‌دانند و مقرر است بناهای فرهنگی، هنری و تمدنی در این سه نقطه ساخته شود.

آشوری تازیانی هدف از این اقدامات را ایجاد فضایی مناسب برای زائران و تجلی فرهنگ شهادت و مظلومیت شهدا عنوان کرد.

او همچنین از تصویب یک برنامه جامع توسعه برای شهرستان میناب به عنوان «کربلای ایران» خبر داد و گفت: این برنامه در سه بخش کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین می‌شود.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: این طرح در دو حوزه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پیگیری خواهد شد.

آشوری تازیانی در تشریح بخش نرم‌افزاری این طرح گفت: بحث روایتگری، پیگیری‌های حقوق بشری و اقدامات فرهنگی در این حوزه قرار می‌گیرد که یکی از ارکان ضروری در روایت جنایت دشمنان اسلام و ایران و مظلومیت کودکان بی گناه این سرزمین است.

او در خصوص بخش سخت‌افزاری نیز خاطرنشان کرد: رفع کاستی‌های زیرساختی و مبلمان شهری در چارچوب این طرح جامع و با پشتیبانی سطح ملی انجام خواهد شد.

استاندار هرمزگان افزود: جلسات ستاد میناب به صورت منظم در بندرعباس برگزار و روند اقدامات به طور مستمر پایش و رصد خواهد شد.

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