۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۷:۱۴

استاندار هرمزگان: 

مدرسه شجره‌طیبه در مسیر ثبت جهانی جنایات جنگی قرار گرفته است

مدرسه شجره‌طیبه در مسیر ثبت جهانی جنایات جنگی قرار گرفته است

استاندار هرمزگان گفت: برنامه جامع توسعه شهرستان میناب با هدف خدمت‌رسانی به زائران تدوین می‌شود و مدرسه شجره‌طیبه در مسیر ثبت جهانی جنایات جنگی قرار گرفته است‌.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد آشوری تازیانی روز سه‌شنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری جلسه استانی ستاد میناب اظهار کرد: جلسه استانی با هدف بررسی اقدامات اجرایی ستاد شهرستان میناب در استان برگزار شد و  پس از آن جلسات ستاد ملی در سطح کشور  برگزار خواهد شد.

استاندار هرمزگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حادثه مدرسه شجره‌طیبه افزود: این جنایت دلخراش که در جنگ تحمیلی سوم منجر به شهادت جمعی از دانش‌آموزان، معلمان و والدین آنان شد، به زودی به عنوان سومین جنایت جنگی در سطح جهانی ثبت خواهد شد.

او تصریح کرد: ثبت جهانی این جنایت، هم سند رسوایی رژیم کودک کش آمریکا و هم سند مظلومیت، افتخار و اقتدار مردم خطه جنوب و شهرستان میناب است.

آشوری تازیانی با بیان اینکه هنوز سنگینی فقدان این شهدا بر دوش مردم میناب و استان سنگینی می‌کند، خاطرنشان کرد: برای انجام یک حرکت هماهنگ، منسجم و منظم، این ستاد متکفل راهبری، نظارت و بررسی اقدامات دستگاه‌های مختلف است.

استاندار هرمزگان اظهار کرد: هدف اصلی، ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌هایی است که در ساختارهای مختلف مسئولیت دارند تا امور با نظم کامل پیش رود.

آشوری تازیانی با تشکر از تلاش‌های صورت گرفته و  ارائه گزارش‌های مسئولین در این جلسه گفت: کاستی‌ها و نواقص موجود شناسایی و در دستور کار قرار داده شد.

او یکی از مصوبات اصلی این جلسه را تدوین تقویم جامع خدمات‌رسانی به سه مکان مقدس اعلام کرد و افزود: این سه مکان شامل محل شهادت مدرسه شجره‌طیبه (برای احداث یادمان و موزه دفاع مقدس)، گلزار شهدا و زمین تدارک دیده شده برای ساخت مدرسه جدید است.

استاندار هرمزگان با اشاره به احداث مرکز فرهنگی جدید در میناب تأکید کرد: این مکان به میعادگاه بازدید زائرانی تبدیل شده که این محل را زیارتگاه خود می‌دانند و مقرر است بناهای فرهنگی، هنری و تمدنی در این سه نقطه ساخته شود.

آشوری تازیانی هدف از این اقدامات را ایجاد فضایی مناسب برای زائران و تجلی فرهنگ شهادت و مظلومیت شهدا عنوان کرد.

او همچنین از تصویب یک برنامه جامع توسعه برای شهرستان میناب به عنوان «کربلای ایران» خبر داد و گفت: این برنامه در سه بخش کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تدوین می‌شود.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: این طرح در دو حوزه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پیگیری خواهد شد.

آشوری تازیانی در تشریح بخش نرم‌افزاری این طرح گفت: بحث روایتگری، پیگیری‌های حقوق بشری و اقدامات فرهنگی در این حوزه قرار می‌گیرد که یکی از ارکان ضروری در روایت جنایت دشمنان اسلام و ایران و مظلومیت کودکان بی گناه این سرزمین  است.

او در خصوص بخش سخت‌افزاری نیز خاطرنشان کرد: رفع کاستی‌های زیرساختی و مبلمان شهری در چارچوب این طرح جامع و با پشتیبانی سطح ملی انجام خواهد شد.

استاندار هرمزگان افزود: جلسات ستاد میناب به صورت منظم در بندرعباس برگزار و روند اقدامات به طور مستمر پایش و رصد خواهد شد.

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کد خبر 1405031300992
صدیقه غلامی
دبیر مرضیه امیری

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