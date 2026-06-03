نخستین کمیسیون راهنمایان گردشگری استان یزد در سال جاری برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کمیسیون راهنمایان گردشگری روز دوشنبه ۱۱ خردادماه در یزد برگزار شد و اعضای کمیسیون از تعدادی از متقاضیان دریافت کارت راهنمای گردشگری آزمون گرفتند.

در این جلسه، دانش تخصصی، توانایی‌های حرفه‌ای و میزان آمادگی داوطلبان برای فعالیت در حوزه راهنمایی گردشگری مورد ارزیابی قرار گرفت تا در صورت احراز شرایط لازم، مراحل صدور کارت راهنمای گردشگری برای آنان انجام شود.

کمیسیون راهنمایان گردشگری استان یزد به‌صورت دوره‌ای با هدف سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای متقاضیان و ارتقای کیفیت خدمات راهنمایی گردشگری در استان تشکیل می‌شود.

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