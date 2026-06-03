۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۱

پرونده کاندیداتوری روستای مصر برای ثبت در فهرست روستاهای جهانی گردشگری تکمیل شد

پرونده کاندیداتوری روستای مصر برای ثبت در فهرست روستاهای جهانی گردشگری تکمیل شد

معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان از تکمیل پرونده کاندیداتوری روستای مصر از توابع شهرستان خوروبیابانک به‌منظور ارائه به سازمان جهانی گردشگری و بررسی در فرآیند ثبت در فهرست روستاهای جهانی گردشگری خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان امروز ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ با اعلام این مطلب گفت: این پرونده ثبتی پس از جمع‌بندی مستندات، ارزیابی شاخص‌های لازم و تکمیل بخش‌های مربوط به ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی روستای مصر، برای ارسال به سازمان جهانی گردشگری آماده‌شده است.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: روستای مصر به‌واسطه برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند در حوزه گردشگری کویری، جاذبه‌های طبیعی کم‌نظیر، بافت بومی و مشارکت جامعه محلی، از جمله روستاهای واجد شرایط برای حضور در این رقابت بین‌المللی به شمار می‌رود.

او افزود: ثبت روستاهای واجد شرایط در فهرست روستاهای جهانی گردشگری، علاوه بر ارتقای جایگاه بین‌المللی مقصد، زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌ها، افزایش جذب گردشگر و تقویت اقتصاد محلی خواهد بود.

شایان‌ذکر است سازمان جهانی گردشگری هرساله روستاهایی را که از نظر حفاظت از میراث‌فرهنگی و طبیعی، توسعه پایدار، نوآوری و مشارکت جامعه محلی واجد شاخص‌های لازم باشند، در فهرست روستاهای جهانی گردشگری مورد ارزیابی و انتخاب قرار می‌دهد.

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کد خبر 1405031301018
سعید احمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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