پرونده کاندیداتوری روستای مصر برای ثبت در فهرست روستاهای جهانی گردشگری تکمیل شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داوود آبیان امروز ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ با اعلام این مطلب گفت: این پرونده ثبتی پس از جمع‌بندی مستندات، ارزیابی شاخص‌های لازم و تکمیل بخش‌های مربوط به ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی روستای مصر، برای ارسال به سازمان جهانی گردشگری آماده‌شده است.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: روستای مصر به‌واسطه برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند در حوزه گردشگری کویری، جاذبه‌های طبیعی کم‌نظیر، بافت بومی و مشارکت جامعه محلی، از جمله روستاهای واجد شرایط برای حضور در این رقابت بین‌المللی به شمار می‌رود.

او افزود: ثبت روستاهای واجد شرایط در فهرست روستاهای جهانی گردشگری، علاوه بر ارتقای جایگاه بین‌المللی مقصد، زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌ها، افزایش جذب گردشگر و تقویت اقتصاد محلی خواهد بود.

شایان‌ذکر است سازمان جهانی گردشگری هرساله روستاهایی را که از نظر حفاظت از میراث‌فرهنگی و طبیعی، توسعه پایدار، نوآوری و مشارکت جامعه محلی واجد شاخص‌های لازم باشند، در فهرست روستاهای جهانی گردشگری مورد ارزیابی و انتخاب قرار می‌دهد.

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