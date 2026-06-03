پرونده کاندیداتوری روستای مصر برای ثبت در فهرست روستاهای جهانی گردشگری تکمیل شد

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، داوود آبیان امروز ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ با اعلام این مطلب گفت: این پرونده ثبتی پس از جمعبندی مستندات، ارزیابی شاخصهای لازم و تکمیل بخشهای مربوط به ظرفیتهای گردشگری، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی روستای مصر، برای ارسال به سازمان جهانی گردشگری آمادهشده است.
معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: روستای مصر بهواسطه برخورداری از ظرفیتهای ارزشمند در حوزه گردشگری کویری، جاذبههای طبیعی کمنظیر، بافت بومی و مشارکت جامعه محلی، از جمله روستاهای واجد شرایط برای حضور در این رقابت بینالمللی به شمار میرود.
او افزود: ثبت روستاهای واجد شرایط در فهرست روستاهای جهانی گردشگری، علاوه بر ارتقای جایگاه بینالمللی مقصد، زمینهساز توسعه زیرساختها، افزایش جذب گردشگر و تقویت اقتصاد محلی خواهد بود.
شایانذکر است سازمان جهانی گردشگری هرساله روستاهایی را که از نظر حفاظت از میراثفرهنگی و طبیعی، توسعه پایدار، نوآوری و مشارکت جامعه محلی واجد شاخصهای لازم باشند، در فهرست روستاهای جهانی گردشگری مورد ارزیابی و انتخاب قرار میدهد.
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