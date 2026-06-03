بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مهدیه لطفی امروز ۱۳ خردادماه با اعلام این مطلب گفت: با هدف توسعه گردشگری پایدار، حمایت از تولیدکنندگان محلی و معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای روستای مصر، بستهبندی اختصاصی محصولات صنایعدستی، فرآوردههای بومی و محصولات دامی با نشان و لوگوی روستای مصر تهیه و طراحی شد.
مسئول پرونده ثبت جهانی روستای مصر ادامه داد: این بستهبندیها باهدف ایجاد هویت بصری واحد برای محصولات روستا و افزایش جذابیت سوغات و تولیدات محلی برای گردشگران طراحیشدهاند. در تهیه این بستهها، توجه ویژهای به اصول حفاظت از محیطزیست و کاهش تولید پسماند صورت گرفته و استفاده از مواد دوستدار محیطزیست در اولویت قرار داشته است.
او افزود: همچنین بهمنظور حفظ اکوسیستم ارزشمند کویر و ترویج فرهنگ گردشگری مسئولانه، از بهکارگیری ظروف و بستهبندیهای پلاستیکی و اقلام یکبارمصرف تا حد امکان اجتناب شده و بستهبندیها با رویکرد کاهش اثرات زیستمحیطی تولید شدهاند.
لطفی تأکید کرد: این اقدام علاوه بر کمک به معرفی بهتر محصولات بومی، صنایعدستی و فرآوردههای دامی روستای مصر، گامی مؤثر بهمنظور ترویج فرهنگ حفاظت از محیطزیست، توسعه اقتصاد محلی و تقویت جایگاه روستای مصر بهعنوان یکی از مقاصد پیشرو بومگردی و گردشگری پایدار کشور محسوب میشود.
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