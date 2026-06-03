۱۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۵

تهیه بسته‌بندی اختصاصی با لوگوی روستای مصر با رویکرد حفاظت از محیط‌زیست

تهیه بسته‌بندی اختصاصی با لوگوی روستای مصر با رویکرد حفاظت از محیط‌زیست

مسئول پرونده ثبت جهانی روستای مصر از تهیه بسته‌بندی اختصاصی با لوگوی روستای مصر با رویکرد حفاظت از محیط‌زیست و معرفی این روستای تاریخی خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهدیه لطفی امروز ۱۳ خردادماه با اعلام این مطلب گفت: با هدف توسعه گردشگری پایدار، حمایت از تولیدکنندگان محلی و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های روستای مصر، بسته‌بندی اختصاصی محصولات صنایع‌دستی، فرآورده‌های بومی و محصولات دامی با نشان و لوگوی روستای مصر تهیه و طراحی شد.

مسئول پرونده ثبت جهانی روستای مصر ادامه داد: این بسته‌بندی‌ها باهدف ایجاد هویت بصری واحد برای محصولات روستا و افزایش جذابیت سوغات و تولیدات محلی برای گردشگران طراحی‌شده‌اند. در تهیه این بسته‌ها، توجه ویژه‌ای به اصول حفاظت از محیط‌زیست و کاهش تولید پسماند صورت گرفته و استفاده از مواد دوستدار محیط‌زیست در اولویت قرار داشته است.

او افزود: همچنین به‌منظور حفظ اکوسیستم ارزشمند کویر و ترویج فرهنگ گردشگری مسئولانه، از به‌کارگیری ظروف و بسته‌بندی‌های پلاستیکی و اقلام یک‌بارمصرف تا حد امکان اجتناب شده و بسته‌بندی‌ها با رویکرد کاهش اثرات زیست‌محیطی تولید شده‌اند.

لطفی تأکید کرد: این اقدام علاوه بر کمک به معرفی بهتر محصولات بومی، صنایع‌دستی و فرآورده‌های دامی روستای مصر، گامی مؤثر به‌منظور ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست، توسعه اقتصاد محلی و تقویت جایگاه روستای مصر به‌عنوان یکی از مقاصد پیشرو بومگردی و گردشگری پایدار کشور محسوب می‌شود.

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کد خبر 1405031301041
سعید احمدی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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