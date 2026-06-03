بهگزارش خبرنگار میراثآریا، مهدیه لطفی مسئول پرونده ثبت جهانی روستای مصر امروز چهارشنبه ۱۳ خردادماه جاری گفت: رونق گردشگری در روستای مصر موجب شد تا بسیاری از خانههای سنتی و با ارزش روستا با حفظ معماری بومی، هویت فرهنگی و شیوه زندگی اصیل کویری، به اقامتگاههای بومگردی تبدیل شوند. این اقامتگاهها که عمدتاً توسط خانوادههای محلی مدیریت میشوند، نقش مهمی در توسعه اقتصادی روستا و ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان منطقه ایفا کردهاند.
مسئول پرونده ثبت جهانی روستای مصر ادامه داد: اقامتگاههای بومگردی روستای مصر با معماری خشتی و کاهگلی، حیاطهای سنتی، غذاهای محلی و فضای صمیمی روستایی، تجربهای متفاوت از زندگی در دل کویر را برای گردشگران فراهم میکنند. اقامت در این واحدها فرصتی برای آشنایی بافرهنگ، آدابورسوم، صنایعدستی و سبک زندگی مردم کویر است و گردشگران را با میراث ناملموس منطقه پیوند میدهد.
لطفی افزود: امروزه روستای مصر بهعنوان یکی از قطبهای بومگردی کشور شناخته میشود و دهها اقامتگاه بومگردی فعال در روستا و مناطق پیرامونی آن به گردشگران خدمات ارائه میکنند. توسعه این اقامتگاهها ضمن جلوگیری از تخریب خانههای قدیمی و حفظ بافت تاریخی روستا، موجب افزایش درآمد خانوارهای محلی، کاهش مهاجرت روستاییان و تقویت مشارکت جامعه محلی در صنعت گردشگری شده است.
او تأکید کرد: اقامتگاههای بومگردی روستای مصر امروز به یکی از مهمترین زیرساختهای گردشگری کویر ایران تبدیلشدهاند و سهم قابلتوجهی در معرفی ظرفیتهای طبیعی، فرهنگی و گردشگری این روستای منحصربهفرد به گردشگران داخلی و خارجی دارند.
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