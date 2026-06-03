به گزارش میراث آریا، با آغاز پخش مجموعه تلویزیونی «صفا با خانواده» از شبکه یک، حالا همه سریالهای شبانه جدید صداوسیما کمدیاند و هر سه شبکه اصلی، طنز نمایشی تازهای برای پخش روتین دارد.
پیش از این «کلینیک رویا» به عنوان نخستین مجموعه کمدی ۱۴۰۵، از اوایل اردیبهشتماه به آنتن شبکه سه رسید تا فضای حاکم بر تلویزیون تغییر کند. از روزهای پایانی همین ماه نیز مجموعه «در و تخته» همزمان با «روز ازدواج» در جدول پخش شبکه دو قرار گرفت و از سهشنبه شب نیز «صفا با خانواده» به این آثار اضافه شد تا در اتفاقی کمسابقه، همه شبکههای اصلی، مجموعهای کمدی برای نمایش داشته باشند.
نکته عجیب این که آثار مزبور از نظر مضمونی نزدیکاند و تنوع چندانی ندارند؛ «صفا با خانواده» با مراسم خواستگاری آغاز شد، «در و تخته» به مسئله ازدواج آسان میپردازد و «کلینیک رویا» فرزندآوری را محور قصه قرار داده است!
با توجه به تعداد قسمتهای باقیمانده از سریالهای کنونی، این وضعیت تا نزدیکی عید غدیر ادامه خواهد داشت تا در فاصله اعیاد قربان تا غدیر، فضای شادی بر سریالهای سیما حاکم باشد. این شرایط با آغاز ماه محرم از هفته آخر خردادماه، به کلی تغییر خواهد کرد و جای خود را به سریالهایی با فضای جدی خواهد داد.
نمایش همزمان این آثار در حالی است که با وقوع جنگ و عزای عمومی، برای نخستین بار پس از سالها، هیچ سریال کمدی در ایام تعطیلات نوروزی ۱۴۰۵ به پخش نرسید و جدول پخش سریالهای شبانه سیما اغلب با محصولات امنیتی، پلیسی، تاریخی و درام پر شد.
پیش از این یک بار دیگر و در آخرین هفته فروردینماه ۱۴۰۴، رخدادی مشابه در شبکههای سیما افتاده بود، ولی در آن روزها با همزمانی پخش مجموعه خانوادگی «پایتخت ۷»، کمدی جوانانه «لمندگان» و کمدی تاریخی «قول مردونه» تنوع نسبی در حالوهوا و مضمون حاکم بر سریالها وجود داشت.
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