به گزارش خبرنگار میراث آریا، نخستین رویداد اصلاح الگوی مصرف در حوزه گردشگری با رویکرد بهره‌وری با حضور مدیرکل، حراست اداره‌کل، رؤسای تأسیسات گردشگری استان و مؤسسه آموزش گردشگری و میراث آراز زنجان، در روزهای ۱۲ و ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ در شهر زنجان برگزار شد.

سید میکائیل موسوی در این رویداد بیان کرد: نخستین روز این رویداد علمی و فرهنگی با محور اصلاح الگوی مصرف در حوزه گردشگری با رویکرد بهره‌وری و سلامت در هتل‌ها و تأسیسات گردشگری در سالن گردهمایی مؤسسه خیریه ترنم مهر باران، روز ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان افزود: این دوره با تدریس کامیار صفری، مدیر گروه کاسپین و امور راهبردی مجموعه هتل‌های جهانگردی در شمال‌غرب کشور و با همکاری مؤسسه آموزشی گردشگری و میراث آراز برگزار شد.

او با تأکید بر اهمیت این‌گونه دوره‌ها گفت: اصلاح الگوی مصرف در هتل‌ها نباید به قیمت کاهش کیفیت خدمات، بهداشت یا راحتی میهمان تمام شود، بلکه باید به گونه‌ای اجرا شود که ضمن افزایش بهره‌وری، کیفیت ارائه خدمات نیز حفظ شود.

در ادامه سمانه زنده‌دل با اشاره به اینکه این برنامه نخستین دوره رسمی برگزار شده توسط این مؤسسه است، گفت: خوشبختانه با همکاری تمامی همکاران اداره‌کل استان، این دوره با بالاترین کیفیت و استانداردها در حال برگزاری است.

مدیرعامل و مؤسس مؤسسه آموزش گردشگری و میراث آراز همچنین با اشاره به حضور اساتید برجسته در این رویداد افزود: مدرسان این دوره، استاد کامیار صفری و … زواره هستند که هر دو از اساتید شناخته‌شده صنعت گردشگری و خوراک به شمار می‌روند.

سهند سعیدی، مسئول آموزش مؤسسه آموزشی گردشگری و میراث آراز نیز در این‌باره گفت: با توجه به اهمیت بالای آموزش در عرصه گردشگری استان، این مؤسسه درصدد است دوره‌های آموزشی و بازآموزی گردشگری را هرچه بیشتر و با کیفیت بالاتر در استان زنجان برگزار کند و امیدواریم با همکاری تمامی تشکل‌های گردشگری، به‌زودی به این هدف دست یابیم.

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