به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ با اشاره به شناسایی بالغ بر ۲۰ اثر ناملموس با قابلیت ثبت در لیست آثار ملی کشور در روستای شانه‌تراش، گفت: ۵اثر ناملموس در خطر فراموشی این روستا ثبت ملی می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: این ۹ اثر ناملموس موضوعاتی چون هنرهای سنتی، آیین‌ها، غذاهای بومی و فرهنگ دامداری را شامل می‌شود.

او با تأکید بر اهمیت حفظ و صیانت از میراث ناملموس روستاهای تاریخی استان، اظهار کرد: روستای شانه‌تراش به‌عنوان یکی از کانون‌های مهم فرهنگی و تاریخی شهرستان تنکابن، از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه میراث ناملموس برخوردار است که بخشی از آن‌ها در معرض فراموشی قرار دارند.

ایزدی ادامه داد: پرونده‌های ثبتی این آثار پس از مستندسازی، پژوهش‌های میدانی و گردآوری اطلاعات بومی، برای طرح در شورای ثبت میراث ناملموس کشور آماده شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران خاطرنشان کرد: ثبت ملی این آثار علاوه بر حفاظت از دانش‌ها و سنت‌های بومی، زمینه معرفی بهتر ظرفیت‌های فرهنگی روستای شانه‌تراش و توسعه گردشگری فرهنگی منطقه را فراهم می‌کند.

او با اشاره به مشارکت اهالی روستا در فرآیند شناسایی و ثبت این آثار گفت: حفظ میراث ناملموس بدون همراهی جوامع محلی امکان‌پذیر نیست و تلاش می‌کنیم با جلب مشارکت مردم، این میراث ارزشمند را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

ایزدی همچنین با توجه به قرار گرفتن روستای شانه تراش در فرآیند آماده‌سازی برای رقابت‌های بین‌المللی، ادامه داد: ثبت و احیای میراث ناملموس این روستا نقش مهمی در معرفی هویت فرهنگی و تاریخی منطقه در سطح ملی و جهانی خواهد داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: مستندسازی دانش بومی، آیین‌های محلی و مهارت‌های سنتی، علاوه بر حفظ اصالت فرهنگی روستا، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار گردشگری و افزایش مشارکت جامعه محلی در برنامه‌های فرهنگی و اقتصادی شود.

