به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ در نشست با محمدی‌راد، رئیس سازمان بسیج کارگری و اصناف، درباره بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای حمایت از تأسیسات گردشگری استان و ارتقای سطح همکاری‌های متقابل گفت‌وگو کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از فعالان و شاغلان تأسیسات گردشگری در جامعه کارگری تعریف می‌شوند، انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دو مجموعه می‌تواند در بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و حمایت‌های سازمان بسیج کارگری و اصناف در حوزه‌های مختلف مؤثر باشد.

او ادامه داد: این همکاری‌ها علاوه بر پشتیبانی از فعالان حوزه گردشگری، در راستای ارتقای سطح معیشتی کارگران شاغل در هتل‌ها و مراکز اقامتی استان نیز مؤثر خواهد بود و می‌تواند زمینه ارائه خدمات بهتر به این قشر را فراهم کند.

ایزدی با اشاره به اهمیت حفاظت از اماکن تاریخی و میراثی استان، تصریح کرد: استفاده از ظرفیت‌های مشترک برای حفاظت و صیانت از اماکن گردشگری و به‌ویژه بناها و محوطه‌های میراث‌فرهنگی را از دیگر محورهای این همکاری، برشمرد.

