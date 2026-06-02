به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی در جلسه شورای اداری اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران که با حضور علیرضا مسافر مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی امروز سه‌شنبه ۱۲خرداد۱۴۰۵ در سالن اجتماعات اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران برگزار شد با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان، اظهار کرد: مازندران هم به عنوان مسیر و هم به عنوان مقصد گردشگری شناخته می‌شود و با داشتن ۶ هزار و ۹۷۶ تأسیسات گردشگری رسمی، بیشترین تأسیسات گردشگری کشور را در اختیار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران ادامه داد: در ایامی که کشور شرایط ویژه جنگ ۱۲ روزه را پشت سر گذاشت، مجموعه استان با کمترین مشکل در حوزه اسکان و خدمات سفر فعالیت کرد و به شکر خدا با تقدیر مقام عالی وزارت، رتبه نخست کشور را کسب کردیم.

او این موفقیت را حاصل تعامل بین دستگاه‌ها، همدلی و فداکاری همکاران دانست و اظهار کرد: در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی، گردشگری و سرمایه‌گذاری نیز اولویت‌های مهمی دنبال می‌شود و با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر موضوع اقتصاد و سرمایه‌گذاری، شاهد توجه بیشتر سرمایه‌گذاران به استان مازندران هستیم.

ایزدی با اشاره به محدودیت‌های موجود در برخی شهرستان‌ها گفت: با وجود کمبود امکانات، نیروی انسانی و فضاهای اداری مناسب، همکاران با تلاش فراوان در حال خدمت‌رسانی هستند و اگر از این عزیزان انتظار داریم، باید پشتیبانی لازم از آنان نیز مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران تأکید کرد: به طور طبیعی در این مسیر با چالش‌ها و آسیب‌هایی مواجه خواهیم شد، اما این مسائل عمدتاً سهوی بوده و عمد و قصدی در میان نیست. امیدواریم با حضور کارشناسان و بهره‌گیری از تذکرات و راهکارهای ارائه‌شده، بتوانیم مسیر فعالیت‌ها را بهتر دنبال کنیم.

او همچنین به وجود برخی قوانین دست‌وپاگیر اشاره کرد و گفت: این قوانین در عین حال که برای حفظ و صیانت لازم هستند، در برخی موارد موجب بروز مشکلاتی می‌شوند.

ایزدی ادامه داد: عدم آگاهی جامعه نسبت به برخی از این موارد نیز وجود دارد و تصور می‌شود که با تخریب میراث می‌توان به اهدافی دست یافت و این موضوع نگاه مردم به میراث و پایگاه‌های ما را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران تأکید کرد: اگر بخواهیم مشکلات را حل کنیم، باید توجه داشته باشیم که زیر سؤال رفتن یک مسئول یا مدیر، به معنای زیر سؤال رفتن مجموعه است و همه باید برای حفظ جایگاه و اعتبار این حوزه تلاش کنیم.

انتهای پیام/