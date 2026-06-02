۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۷

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران

تعامل و همدلی دستگاه‌ها، مازندران را به رتبه نخست خدمات سفر کشور رساند

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به کسب رتبه نخست کشور در حوزه خدمات سفر، این موفقیت را حاصل تعامل بین دستگاه‌ها، همدلی و فداکاری کارکنان دانست و بر ضرورت حمایت بیشتر از نیروهای اجرایی، رفع موانع موجود و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از میراث‌فرهنگی تأکید کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی در جلسه شورای اداری اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران که با حضور علیرضا مسافر مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی امروز سه‌شنبه ۱۲خرداد۱۴۰۵ در سالن اجتماعات اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران برگزار شد با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری استان، اظهار کرد: مازندران هم به عنوان مسیر و هم به عنوان مقصد گردشگری شناخته می‌شود و با داشتن ۶ هزار و ۹۷۶ تأسیسات گردشگری رسمی، بیشترین تأسیسات گردشگری کشور را در اختیار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران ادامه داد: در ایامی که کشور شرایط ویژه جنگ ۱۲ روزه را پشت سر گذاشت، مجموعه استان با کمترین مشکل در حوزه اسکان و خدمات سفر فعالیت کرد و به شکر خدا با تقدیر مقام عالی وزارت، رتبه نخست کشور را کسب کردیم.

او این موفقیت را حاصل تعامل بین دستگاه‌ها، همدلی و فداکاری همکاران دانست و اظهار کرد: در حوزه‌های میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی، گردشگری و سرمایه‌گذاری نیز اولویت‌های مهمی دنبال می‌شود و با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر موضوع اقتصاد و سرمایه‌گذاری، شاهد توجه بیشتر سرمایه‌گذاران به استان مازندران هستیم.

ایزدی با اشاره به محدودیت‌های موجود در برخی شهرستان‌ها گفت: با وجود کمبود امکانات، نیروی انسانی و فضاهای اداری مناسب، همکاران با تلاش فراوان در حال خدمت‌رسانی هستند و اگر از این عزیزان انتظار داریم، باید پشتیبانی لازم از آنان نیز مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران تأکید کرد: به طور طبیعی در این مسیر با چالش‌ها و آسیب‌هایی مواجه خواهیم شد، اما این مسائل عمدتاً سهوی بوده و عمد و قصدی در میان نیست. امیدواریم با حضور کارشناسان و بهره‌گیری از تذکرات و راهکارهای ارائه‌شده، بتوانیم مسیر فعالیت‌ها را بهتر دنبال کنیم.

او همچنین به وجود برخی قوانین دست‌وپاگیر اشاره کرد و گفت: این قوانین در عین حال که برای حفظ و صیانت لازم هستند، در برخی موارد موجب بروز مشکلاتی می‌شوند.

ایزدی ادامه داد: عدم آگاهی جامعه نسبت به برخی از این موارد نیز وجود دارد و تصور می‌شود که با تخریب میراث می‌توان به اهدافی دست یافت و این موضوع نگاه مردم به میراث و پایگاه‌های ما را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران تأکید کرد: اگر بخواهیم مشکلات را حل کنیم، باید توجه داشته باشیم که زیر سؤال رفتن یک مسئول یا مدیر، به معنای زیر سؤال رفتن مجموعه است و همه باید برای حفظ جایگاه و اعتبار این حوزه تلاش کنیم.

