به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هدی حسینی در جلسه شورای اداری اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران که با حضور علیرضا مسافر مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایاتمدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و هیات همراه امروز سه‌شنبه ۱۲خرداد۱۴۰۵ در سالن اجتماعات اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نظارت و بازرسی اظهار کرد: برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مسافران و هموطنان عزیز، نظارت‌های لازم انجام شده و تلاش شده است در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات مورد نیاز صورت گیرد.

مسئول دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات مازندران با اشاره به طرح فواد و سامانه ۱۲۸ گفت: از ابتدای سال و در سه ماهه نخست، حدود ۵۰۰ متقاضی به‌صورت حضوری و از طریق سامانه‌ها درخواست‌ها و موارد خود را مطرح کرده‌اند.

او افزود: هدف از این اقدامات، ارتقای سلامت اداری و کیفیت خدمات است تا بتوانیم گام‌های مؤثری در این زمینه برداریم.

حسینی در ادامه از حمایت‌ها و همراهی‌های ارزشمند مدیرکل محترم، معاونان، رؤسای شهرستان‌ها و همکاران حوزه بازرسی قدردانی کرد و گفت: بخش مهمی از توفیقات و نتایج حاصل در حوزه بازرسی، مرهون همکاری، هماهنگی و تعامل سازنده همه واحدهای اداره کل بوده است.

