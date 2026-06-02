۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۶

ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مسافران و رسیدگی به بیش از ۵۰۰ درخواست

مسئول دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران از ثبت و پیگیری حدود ۵۰۰ درخواست و شکایت مردمی از طریق مراجعات حضوری و سامانه‌های ارتباطی در سه‌ماهه نخست سال خبر داد و گفت: نظارت مستمر بر خدمات‌رسانی و تقویت سلامت اداری از مهم‌ترین اولویت‌های این اداره‌کل است.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هدی حسینی در جلسه شورای اداری اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران که با حضور علیرضا مسافر مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایاتمدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و هیات همراه امروز سه‌شنبه ۱۲خرداد۱۴۰۵ در سالن اجتماعات اداره‌کل میراث‌فرهنگی مازندران برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نظارت و بازرسی اظهار کرد: برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مسافران و هموطنان عزیز، نظارت‌های لازم انجام شده و تلاش شده است در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات مورد نیاز صورت گیرد.

مسئول دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات مازندران با اشاره به طرح فواد و سامانه ۱۲۸ گفت: از ابتدای سال و در سه ماهه نخست، حدود ۵۰۰ متقاضی به‌صورت حضوری و از طریق سامانه‌ها درخواست‌ها و موارد خود را مطرح کرده‌اند.

او افزود: هدف از این اقدامات، ارتقای سلامت اداری و کیفیت خدمات است تا بتوانیم گام‌های مؤثری در این زمینه برداریم.

حسینی در ادامه از حمایت‌ها و همراهی‌های ارزشمند مدیرکل محترم، معاونان، رؤسای شهرستان‌ها و همکاران حوزه بازرسی قدردانی کرد و گفت: بخش مهمی از توفیقات و نتایج حاصل در حوزه بازرسی، مرهون همکاری، هماهنگی و تعامل سازنده همه واحدهای اداره کل بوده است.

