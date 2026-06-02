به گزارش خبرنگار میراثآریا، نشست بررسی و رفع مسائل مجتمعهای گردشگری استان مازندران با هدف بررسی مسائل و چالشهای مطرحشده از سوی سرمایهگذاران حوزه گردشگری استان مازندران عصر روز گذشته 11 خرداد ماه در محل مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی برگزار شد.
در این جلسه، موضوعات و موانع مربوط به چند مجتمع گردشگری مورد بررسی قرار گرفت و پس از طرح دیدگاهها و مطالبات سرمایهگذاران، راهکارهای لازم برای رفع مشکلات شناسایی شد.
تجری مدیرکل سرمایهگذاری و زیرساخت مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی در این نشست با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاری در بخش گردشگری، اظهار کرد: بررسی و رفع موانع سرمایهگذاری از مهمترین اولویتهای این مرکز است و در همین راستا، مسائل مطرحشده از سوی سرمایهگذاران استان مازندران بهصورت تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی افزود: برای تسریع در روند رسیدگی به موضوعات و فراهم شدن زمینه صدور مجوزهای مورد نیاز، مقرر شد پروندههای مطرحشده در کارگروههای تخصصی مرتبط پیگیری و اقدامات اجرایی لازم انجام شود.
در پایان این نشست، بر استمرار برگزاری جلسات تخصصی و پیگیری مستمر مسائل پروژههای گردشگری با هدف تسهیل سرمایهگذاری، رفع موانع اجرایی و حمایت از فعالان این حوزه تأکید شد.
