۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۷

تشکیل کمیته فنی راهنمایان گردشگری در هرمزگان/ بررسی صلاحیت ۸ متقاضی برای صدور کارت فعالیت

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از تشکیل جلسه کمیته فنی راهنمایان گردشگری به‌منظور ارزیابی و بررسی پرونده متقاضیان دریافت کارت راهنمای تور در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سلیم محمدی روز سه‌شنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵، با اشاره به اهمیت نقش راهنمایان گردشگری در ارتقای کیفیت خدمات سفر و میزبانی از گردشگران، اظهار کرد: به‌منظور ساماندهی و ارتقای سطح کیفی خدمات در صنعت گردشگری، کمیته فنی تعیین صلاحیت راهنمایان با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه تشکیل شد.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به اینکه در این جلسه، پرونده و صلاحیت ۸ متقاضی دریافت کارت راهنمای گردشگری در استان هرمزگان مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت، افزود: هدف از برگزاری این جلسات، اطمینان از دانش تخصصی، تسلط به مهارت‌های کلامی، آشنایی با جاذبه‌های استان و توانمندی‌های لازم برای ارائه خدمات شایسته به گردشگران داخلی و خارجی است.

او با تأکید بر اینکه داشتن کارت معتبر راهنمای گردشگری، لازمه فعالیت قانونی در این حوزه است، تصریح کرد: استان هرمزگان با بهره‌مندی از ظرفیت‌های بی‌نظیر تاریخی، فرهنگی و طبیعی، مقصدی جذاب برای گردشگران است و در همین راستا، تربیت و ساماندهی راهنمایان متخصص که سفیران فرهنگی استان محسوب می‌شوند، یکی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل به شمار می‌رود.

محمدی خاطرنشان کرد: متقاضیانی که بتوانند با موفقیت از مراحل ارزیابی و مصاحبه‌های فنی این کمیته عبور کنند، موفق به دریافت کارت رسمی راهنمای گردشگری شده و می‌توانند به‌صورت حرفه‌ای در صنعت گردشگری فعالیت کنند.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان تأکید کرد: فرآیند پایش و نظارت بر عملکرد راهنمایان پس از صدور کارت نیز به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

صدیقه غلامی
دبیر مرضیه امیری

