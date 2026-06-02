تشکیل کمیته فنی راهنمایان گردشگری در هرمزگان/ بررسی صلاحیت ۸ متقاضی برای صدور کارت فعالیت

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سلیم محمدی روز سه‌شنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵، با اشاره به اهمیت نقش راهنمایان گردشگری در ارتقای کیفیت خدمات سفر و میزبانی از گردشگران، اظهار کرد: به‌منظور ساماندهی و ارتقای سطح کیفی خدمات در صنعت گردشگری، کمیته فنی تعیین صلاحیت راهنمایان با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه تشکیل شد.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به اینکه در این جلسه، پرونده و صلاحیت ۸ متقاضی دریافت کارت راهنمای گردشگری در استان هرمزگان مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت، افزود: هدف از برگزاری این جلسات، اطمینان از دانش تخصصی، تسلط به مهارت‌های کلامی، آشنایی با جاذبه‌های استان و توانمندی‌های لازم برای ارائه خدمات شایسته به گردشگران داخلی و خارجی است.

او با تأکید بر اینکه داشتن کارت معتبر راهنمای گردشگری، لازمه فعالیت قانونی در این حوزه است، تصریح کرد: استان هرمزگان با بهره‌مندی از ظرفیت‌های بی‌نظیر تاریخی، فرهنگی و طبیعی، مقصدی جذاب برای گردشگران است و در همین راستا، تربیت و ساماندهی راهنمایان متخصص که سفیران فرهنگی استان محسوب می‌شوند، یکی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل به شمار می‌رود.

محمدی خاطرنشان کرد: متقاضیانی که بتوانند با موفقیت از مراحل ارزیابی و مصاحبه‌های فنی این کمیته عبور کنند، موفق به دریافت کارت رسمی راهنمای گردشگری شده و می‌توانند به‌صورت حرفه‌ای در صنعت گردشگری فعالیت کنند.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان تأکید کرد: فرآیند پایش و نظارت بر عملکرد راهنمایان پس از صدور کارت نیز به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

