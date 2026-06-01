به گزارش خبرنگار میراث آریا، کمیته املاک که با رویکرد نظارت حداکثری و شفاف‌سازی حقوقی تشکیل شد، بر لزوم مستندسازی و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی املاک تحت مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان تمرکز داشت.

عادل شهرزاد مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان روز دوشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ در نخستین نشست کمیته املاک، ضمن تأکید بر اهمیت مدیریت دارایی‌ها، اظهار کرد: صیانت از املاک و مستغلات متعلق به دولت، نه تنها یک تکلیف اداری، بلکه یک ضرورت برای حفظ زیرساخت‌های میراثی و گردشگری استان است.

او افزود: با توجه به اهمیت ثبت قانونی و شفاف‌سازی اسناد مالکیت، این کمیته مرجع اصلی تصمیم‌گیری برای مدیریت، تثبیت و بهره‌برداری بهینه از این دارایی‌ها خواهد بود.

در این نشست، مقرر شد بانک جامع اطلاعات املاک اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با به‌روزرسانی مستندات ثبتی و حقوقی، به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری در کمیته مذکور جهت پایش هرگونه تغییرات کاربری یا حقوقی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

این اقدام راهبردی، نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت میراث‌فرهنگی هرمزگان برای مدیریت کارآمد دارایی‌ها و پیشگیری از هرگونه آسیب احتمالی به املاک دولتی و میراثی استان است.

