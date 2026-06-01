به گزارش خبرنگار میراثآریا، ساناز رمجی روز دوشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از کارگاههای صنایعدستی رودان با تأکید بر جایگاه ویژه رودان در تولید صنایعدستی، اظهار کرد: شهرستان رودان بهواسطه تنوع و کیفیت تولیدات، یکی از بازوهای اصلی صنایعدستی در استان هرمزگان است. هدف ما از این بازدیدهای میدانی، صرفاً رصد وضعیت موجود نیست، بلکه به دنبال رفع موانع تولید، تسهیل فرآیندها و ایجاد بستری پایدار برای عرضه محصولات هنرمندان هستیم.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان با اشاره به ضرورت توجه به استانداردهای کیفی و بستهبندی در کنار آموزشهای مهارتی، افزود: تلاش داریم با شناسایی صنعتگران مستعد و حمایت از کارگاههای فعال، چرخ تولید در این منطقه را با سرعت بیشتری به حرکت درآوریم. تقویت زنجیره ارزش صنایعدستی، از مرحله تأمین مواد اولیه تا بازاریابی و فروش، اولویت اصلی ما در برنامهریزیهای پیش رو است.
او در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از مشاغل خانگی و کارگاههای کوچک صنایعدستی در مناطق روستایی و شهری رودان، میتواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار و بهبود معیشت خانوادهها ایفا کند. ما در ادارهکل میراثفرهنگی آمادگی کامل داریم تا با ارائه تسهیلات و مشاورههای تخصصی، مسیر توسعه فعالیت هنرمندان این شهرستان را هموار کنیم.
انتهای پیام/
نظر شما