۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۵۴

زنجیره تولید و فروش صنایع‌دستی در رودان تقویت می‌شود

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان در سفر به شهرستان رودان، از کارگاه‌های تولیدی صنایع‌دستی این منطقه بازدید کرد و از نزدیک در جریان چالش‌ها، فرصت‌ها و توانمندی‌های صنعتگران این شهرستان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز دوشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از کارگاه‌های صنایع‌دستی رودان با تأکید بر جایگاه ویژه رودان در تولید صنایع‌دستی، اظهار کرد: شهرستان رودان به‌واسطه تنوع و کیفیت تولیدات، یکی از بازوهای اصلی صنایع‌دستی در استان هرمزگان است. هدف ما از این بازدیدهای میدانی، صرفاً رصد وضعیت موجود نیست، بلکه به دنبال رفع موانع تولید، تسهیل فرآیندها و ایجاد بستری پایدار برای عرضه محصولات هنرمندان هستیم.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به ضرورت توجه به استانداردهای کیفی و بسته‌بندی در کنار آموزش‌های مهارتی، افزود: تلاش داریم با شناسایی صنعتگران مستعد و حمایت از کارگاه‌های فعال، چرخ تولید در این منطقه را با سرعت بیشتری به حرکت درآوریم. تقویت زنجیره ارزش صنایع‌دستی، از مرحله تأمین مواد اولیه تا بازاریابی و فروش، اولویت اصلی ما در برنامه‌ریزی‌های پیش رو است.

او در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از مشاغل خانگی و کارگاه‌های کوچک صنایع‌دستی در مناطق روستایی و شهری رودان، می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار و بهبود معیشت خانواده‌ها ایفا کند. ما در اداره‌کل میراث‌فرهنگی آمادگی کامل داریم تا با ارائه تسهیلات و مشاوره‌های تخصصی، مسیر توسعه فعالیت هنرمندان این شهرستان را هموار کنیم.

