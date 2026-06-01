به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان گفت: ورودی روستای تاریخی و هدف گردشگری قلعه ‌بالا با همکاری اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان شاهرود و دهیاری روستا بهسازی و آسفالت شد که این اقدام در راستای ارتقای زیرساخت‌های دسترسی، افزایش ایمنی عبور و مرور و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به ساکنان و گردشگران به انجام رسیده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با اشاره به جایگاه ویژه قلعه ‌بالا در حوزه گردشگری روستایی افزود: این روستا به‌دلیل برخورداری از بافت ارزشمند روستایی، چشم‌اندازهای طبیعی منحصربه‌فرد و قرارگیری در مسیرهای پرتردد گردشگری، سالانه میزبان شمار قابل توجهی از مسافران و علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی و روستاگردی است، از این‌رو بهبود راه‌های دسترسی و سامان‌دهی ورودی روستا، نقش مهمی در مدیریت سفر، کاهش مخاطرات جاده‌ای و ارتقای رضایت‌مندی گردشگران دارد.

او تصریح کرد: بهسازی ورودی قلعه ‌بالا را باید در چارچوب رویکردهای مرتبط با حفاظت از ارزش‌های میراثی و تقویت ظرفیت‌های توسعه پایدار گردشگری ارزیابی کرد، چراکه در فرآیندهای مرتبط با ثبت جهانی و ارتقای جایگاه مقاصد واجد ارزش، توجه به استانداردهای خدماتی و زیرساختی از جمله دسترسی ایمن و مناسب، مدیریت جریان بازدیدکنندگان و تقویت رفاه جامعه محلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رضویان اظهار کرد: اجرای این پروژه با هدف هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی محلی و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای همسو با حفاظت از هویت تاریخی و فرهنگی روستا انجام شده و می‌تواند نقش بسزایی در تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز برای میزبانی شایسته از گردشگران ایفا کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود در پایان ضمن قدردانی از همراهی اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان شاهرود و دهیاری قلعه‌بالا خاطرنشان کرد: تداوم اقدامات زیرساختی و خدماتی از جمله بهسازی مسیرهای دسترسی، سامان‌دهی مبادی ورودی و تقویت امکانات مورد نیاز گردشگران، به افزایش ماندگاری سفر، رونق اقتصاد محلی و ارتقای کیفیت تجربه بازدید کمک می‌کند و هم‌زمان، زمینه حضور هدفمندتر و مسئولانه‌تر گردشگران را در این روستای ارزشمند فراهم می‌کند.

