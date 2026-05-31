به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی روز یکشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای حمایت از هنرمندان و توسعه مهارتآموزی در حوزه صنایعدستی، دوره آموزشی رایگان حوله بافی پیشرفته در شهرستان سرخه برگزار میشود.
سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سرخه افزود: این دوره با هدف ارتقای توانمندیهای فعالان و علاقهمندان، انتقال تجربههای کاربردی و تقویت ظرفیتهای تولید صنایعدستی بومی برنامهریزی شده است و زمینه حضور متقاضیان برای یادگیری تخصصیتر این رشته را فراهم میکند.
او بیان کرد: عموم علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مراحل ثبتنام با شمارههای ۰۲۳۳۳۶۱۴۴۵۷ و ۰۹۳۰۱۶۰۷۸۵۵ تماس بگیرند.
