۱۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۲

دوره آموزشی صنایع دستی در شهرستان سرخه برگزار می‌شود

سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سرخه از برگزاری دوره آموزشی رایگان صنایع‌دستی در رشته حوله بافی پیشرفته خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی روز یک‌شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای حمایت از هنرمندان و توسعه مهارت‌آموزی در حوزه صنایع‌دستی، دوره آموزشی رایگان حوله بافی پیشرفته در شهرستان سرخه برگزار می‌شود.

سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سرخه افزود: این دوره با هدف ارتقای توانمندی‌های فعالان و علاقه‌مندان، انتقال تجربه‌های کاربردی و تقویت ظرفیت‌های تولید صنایع‌دستی بومی برنامه‌ریزی شده است و زمینه حضور متقاضیان برای یادگیری تخصصی‌تر این رشته را فراهم می‌کند.

او بیان کرد: عموم علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مراحل ثبت‌نام با شماره‌های ۰۲۳۳۳۶۱۴۴۵۷ و ۰۹۳۰۱۶۰۷۸۵۵ تماس بگیرند.

جواد طیبی
دبیر محمد آوخ

