به گزارش خبرنگار میراث آریا، حسن عربی روز یک‌شنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای حمایت از هنرمندان و توسعه مهارت‌آموزی در حوزه صنایع‌دستی، دوره آموزشی رایگان حوله بافی پیشرفته در شهرستان سرخه برگزار می‌شود.

سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان سرخه افزود: این دوره با هدف ارتقای توانمندی‌های فعالان و علاقه‌مندان، انتقال تجربه‌های کاربردی و تقویت ظرفیت‌های تولید صنایع‌دستی بومی برنامه‌ریزی شده است و زمینه حضور متقاضیان برای یادگیری تخصصی‌تر این رشته را فراهم می‌کند.

او بیان کرد: عموم علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام مراحل ثبت‌نام با شماره‌های ۰۲۳۳۳۶۱۴۴۵۷ و ۰۹۳۰۱۶۰۷۸۵۵ تماس بگیرند.

