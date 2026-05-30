محورهای گردشگری قلعه بالا، دزیان و گیور روشن شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق روز شنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای توسعه زیرساختهای گردشگری در شرق استان سمنان و با هدف بهبود کیفیت تردد در مسیرهای منتهی به ذخیرهگاه زیستکره توران، پروژه روشنایی محور گردشگری روستاهای قلعه بالا، دزیان و گیور به طول ۴۰۰ متر به بهرهبرداری رسید.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود با تأکید بر اهمیت همافزایی دستگاههای اجرایی در پیشبرد اهداف توسعهای افزود: این پروژه با تعامل و همکاری سازنده اداره برق منطقه بیارجمند و دهیاریهای قلعه بالا، دزیان و گیور اجرایی شده است که علاوه بر بهبود وضعیت بصری معابر، نقش بسزایی در ارتقای امنیت تردد ساکنان و تسهیل عبور و مرور گردشگران در این مثلث گردشگری ایفا میکند.
او با اشاره به جایگاه ویژه این منطقه در سطح ملی و بینالمللی تصریح کرد: روستای هدف گردشگری قلعه بالا که هماکنون در آستانه ثبت جهانی قرار دارد، به همراه روستاهای همجوار خود، به دلیل معماری منحصربهفرد، طبیعت بکر و مجاورت با پارک ملی توران، سالانه میزبان شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است.
رضویان تصریح کرد: با توجه به ضرورت انطباق با استانداردهای زیرساختی بینالمللی، ایجاد روشنایی در مسیرهای ارتباطی، از اولویتهای توسعهای اداره میراثفرهنگی بود که با پیگیریهای مستمر به سرانجام رسید.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود ضمن قدردانی از تعامل اداره برق بیارجمند گفت: این طرح، بخشی از تلاشهای گسترده برای آمادهسازی زیرساختهای لازم جهت میزبانی شایسته از گردشگران و تقویت بسترهای توسعه پایدار در منطقه است.
او در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه روستاهای قلعه بالا، دزیان و گیور به عنوان دروازههای ورود به پارک ملی توران، از مهمترین قطبهای بومگردی کشور به شمار میروند و ارتقای استانداردهای محیطی در این محور، نقشی حیاتی در تسریع روند جهانی شدن این منطقه ارزشمند و ماندگار خواهد داشت.
انتهای پیام/
نظر شما