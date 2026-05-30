گام بلند قلعه بالا در مسیر هوشمند سازی/ رونمایی از فناوری QR Code برای ارتقای تجربه گردشگران

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز شنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای معرفی بهینه ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی روستای قلعه بالا، تابلوهای راهنمای گردشگری در سطح این روستا به کدهای سریع‌خوان (QR Code) تجهیز شدند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود با تأکید بر ضرورت تلفیق سنت و فناوری در توسعه گردشگری پایدار افزود: گردشگران می‌توانند با اسکن این کدها از طریق تلفن همراه خود، بلافاصله به اطلاعات دقیقی شامل تاریخچه روستا، مسیرهای پیاده‌روی و فهرست اقامتگاه‌های بوم‌گردی دسترسی پیدا کنند.

او از طراحی و تولید جاکلیدی‌های هوشمند به‌عنوان مکمل این زنجیره خدمات خبر داد و بیان کرد: این جاکلیدی‌ها که به‌عنوان یادگاری به گردشگران اهدا می‌شود، حاوی یک QR Code اختصاصی است که نقشه کامل روستا، شماره‌های تماس ضروری، معرفی صنایع‌دستی، محصولات محلی و فهرست جاذبه‌های بکر اطراف قلعه بالا را در اختیار مهمانان قرار می‌دهد.

رضویان با اشاره به نقش کلیدی مشارکت جامعه محلی در این طرح تشریح کرد: این اقدام نوآورانه با هم‌افزایی و مشارکت مؤثر دهیاری، شورای اسلامی روستا و جامعه بوم‌گردی قلعه بالا محقق شده است و این مشارکت فعالانه، بستری را فراهم می‌کند تا مسافران داخلی و خارجی با خیالی آسوده و اطلاعاتی دقیق، تجربه‌ای متفاوت و به‌یادماندنی از سفر به این روستای هدف گردشگری داشته باشند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان شاهرود در پایان خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، روستای قلعه بالا گامی بلند در مسیر تبدیل شدن به یک روستای هوشمند برداشته است تا علاوه بر صیانت از سنت‌ها و بافت تاریخی، همگام با فناوری‌های روز دنیا، خدمات رفاهی مطلوبی را به گردشگران ارائه دهد.

