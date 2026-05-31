به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز یکشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: همزمان با قرارگیری روستای قلعه بالا در مسیر ثبت جهانی و افزایش چشمگیر آمار گردشگران داخلی و بینالمللی، تأمین آب پایدار و جلوگیری از هدر رفت منابع از اهمیت استراتژیک برخوردار است و در این راستا پروژه اصلاح خط انتقال آب شرب از روستای گیور به قلعه بالا با همکاری مشترک اداره آب و فاضلاب منطقه بیارجمند و دهیاری قلعه بالا به مرحله بهرهبرداری رسید.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود افزود: در این عملیات زیرساختی، با بهسازی لولهگذاریهای فرسوده، ضمن رفع چالش دیرینه هدر رفت آب در این محور، فشار شبکه توزیع نیز افزایش یافته است تا قلعه بالا در فصول پرتردد گردشگری با هیچگونه چالشی در زمینه تأمین آب شرب مواجه نشود.
او تصریح کرد: اجرای این پروژه علاوه بر تأمین نیاز ساکنان، بستری امن و مطلوب برای فعالیت اقامتگاههای بومگردی و تأسیسات گردشگری این روستای پلکانی فراهم آورده است.
رضویان با اشاره به موقعیت جغرافیایی این روستا بهعنوان دروازه ورود به پارک ملی توران، خاطرنشان کرد: این اقدام نه تنها در حفظ منابع ارزشمند آبی در اقلیم کویری نقش مؤثری دارد، بلکه کیفیت میزبانی از گردشگران را به شکل چشمگیری ارتقا میدهد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود در پایان تأکید کرد: روستای قلعه بالا به دلیل همزیستی مسالمتآمیز با طبیعت و حفظ بافت معماری سنتی، یکی از کاندیداهای اصلی ایران برای ثبت در فهرست دهکدههای جهانی است و نوسازی مداوم زیرساختها، گامی مصمم در جهت هموارسازی مسیر دستیابی به این افتخار ملی و تثبیت جایگاه منطقه در نقشه گردشگری جهان محسوب میشود.
