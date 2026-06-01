نصب تابلوهای تفسیری زاغ بور و یوزپلنگ آسیایی در قلعه‌ بالا

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سید محمدصادق رضویان روز دوشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای آمادهسازی زمینه لازم برای ثبت جهانی روستای قلعه بالا و بهمنظور افزایش سطح آگاهی گردشگران از ارزشهای طبیعی منطقه، دو تابلوی تفسیری با محوریت معرفی ویژگیهای زیستی و رفتاری گونههای ارزشمند زاغ بور و یوزپلنگ آسیایی در مسیر تردد گردشگران این روستا نصب شد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود با اشاره به ویژگیهای فنی این تابلوها افزود: این سازهها بهصورت مصور و علمی و با درج محتوا به دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی شدهاند تا بستری مناسب برای آموزش گردشگران داخلی و بینالمللی فراهم آورند.
او بیان کرد: زاغ بور بهعنوان تنها پرنده آندمیک (بومی) ایران و یوزپلنگ آسیایی بهعنوان نماد حیاتوحش فلات ایران، از گونههای در معرض تهدیدی هستند که قلعه بالا زیستگاه اصلی آنها محسوب میشود و معرفی دقیق آنها بخشی از هویت این مقصد گردشگری است.
رضویان تصریح کرد: نصب این تابلوها تنها یک اقدام آموزشی نیست، بلکه بخشی از پرونده ثبت جهانی قلعه بالا است و در استانداردهای جهانی، توجه به تفسیر میراث طبیعی و آگاهسازی بازدیدکنندگان نسبت به غنای زیستی منطقه، از مؤلفههای کلیدی در ارزیابی مقاصد واجد شرایط برای پیوستن به فهرست دهکدههای جهانی گردشگری محسوب میشود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان شاهرود در پایان تأکید کرد: قلعه بالا با تلفیق میراث فرهنگی و طبیعی، الگویی از گردشگری مسئولانه را ارائه میدهد و امیدواریم این اقدامات علاوه بر معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای منطقه به جهانیان، حساسیت عمومی نسبت به حفاظت از گونههای نادر حیاتوحش را نیز ارتقا دهد و تجربهای آموزنده و بهیادماندنی برای مسافران رقم بزند.
