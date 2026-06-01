به گزارش خبرنگار میراثآریا، فرامرز دیلم کتولی فرماندار شهرستان علیآبادکتول، امروز یکشنبه ۱۰ خردادماه ۱۴۰۵ در دیدار با فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان، ظرفیتهای گردشگری این شهرستان و راهکارهای توسعه سرمایهگذاری در این حوزه را بررسی کرد.
فرامرز دیلم کتولی در این نشست با اشاره به ظرفیتهای متنوع و غنی گردشگری شهرستان علیآبادکتول گفت: ما در حوزه گردشگری ظرفیتهای بسیار ارزشمندی در شهرستان داریم که از مهمترین آنها میتوان به مناطق نمونه گردشگری محمدآباد کتول و زرینگل اشاره کرد.
او افزود: در تلاش هستیم عرصههایی را که قابلیت سرمایهگذاری در این مناطق دارند شناسایی، آمادهسازی و در قالب بستههای سرمایهگذاری بینام برای واگذاری به سرمایهگذاران مهیا کنیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان نیز در این دیدار با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساختها و فرصتهای سرمایهگذاری گردشگری بیان کرد: برای بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری استان باید بستههای سرمایهگذاری قابل واگذاری، بدون معارض و دارای شرایط مناسب برای ورود سرمایهگذاران تهیه و تدوین شود.
فریدون فعالی ادامه داد: با همکاری فرمانداری شهرستانها و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی باید مناطق دارای قابلیت گردشگری و سرمایهگذاری شناسایی و مطالعات اولیه و فاز نخست آنها تهیه شود تا شرایط واگذاری به سرمایهگذاران با سهولت بیشتری فراهم شود.
او با اشاره به اهمیت ایجاد جاذبههای جدید گردشگری افزود: توسعه تأسیسات گردشگری، ایجاد جاذبههای دستساز و فراهمسازی زیرساختهای موردنیاز میتواند فرصتهای بیشتری برای جذب گردشگر و مسافر در استان ایجاد کند.
فعالی خاطرنشان کرد: متأسفانه در استان با کمبود مطالعات امکانسنجی و مطالعات فاز یک در حوزه گردشگری مواجه هستیم و لازم است این موضوع با جدیت بیشتری دنبال شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان همچنین با اشاره به حمایتهای صورتگرفته در شهرستان علیآبادکتول گفت: تسهیلات مناسبی در حوزه ایجاد و توسعه زیرساختهای گردشگری به این شهرستان اختصاص یافته که میتواند زمینهساز رونق بیشتر گردشگری منطقه باشد.
