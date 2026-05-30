به گزارش میراث‌آریا، یاسر قندهاری درخصوص نظارت از تاسیسات گردشگری، گفت: در راستای نظارت مستمر بر کیفیت خدمات گردشگری و اطمینان از رعایت استانداردهای بهداشتی، ایمنی و رفاهی در تأسیسات گردشگری، بازدید شبانه از هتل‌ها و تعدادی از واحدهای پذیرایی شهرستان گرگان انجام شد.

معاون گردشگری گلستان افزود: این بازدید با هدف ارزیابی کیفیت خدمات ارائه‌شده به گردشگران، بررسی وضعیت بهداشت، ایمنی و نحوه ارائه خدمات در واحدهای گردشگری و پذیرایی انجام شد.

او بیان کرد: نظارت مستمر بر فعالیت تأسیسات گردشگری از برنامه‌های مهم معاونت گردشگری استان است و این بازدیدها به‌صورت دوره‌ای و سرزده برای ارتقای سطح خدمات و افزایش رضایتمندی گردشگران ادامه خواهد داشت.

قندهاری تأکید کرد: در جریان این بازدید، ضمن بررسی وضعیت واحدهای مورد بازدید، تذکرات و توصیه‌های لازم برای رفع نواقص احتمالی و بهبود کیفیت خدمات به مدیران و بهره‌برداران ارائه شد.

