به‌گزارش میراث‌آریا، حمید عمرانی‌رکاوندی معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان گفت: این کارگاه تخصصی با حضور کارشناسان و اعضای شورای فنی اداره‌کل و با ارائه ایوب کشمیری استعداد برتر وظیفه اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان در محل اداره‌کل برگزار شد.

او افزود: در این کارگاه مباحثی درباره پایش سلامت سازه‌های تاریخی، اهمیت بررسی مستمر وضعیت بناهای تاریخی و روش‌های تشخیص زودهنگام آسیب‌ها مطرح شد و شرکت‌کنندگان با مفاهیم پایه‌ای ارتعاشات، فرکانس طبیعی بناها و تأثیر عوامل محیطی بر سازه‌های تاریخی آشنا شدند.

معاون میراث‌فرهنگی گلستان ادامه داد: همچنین در این نشست درباره تهدیدهای طبیعی و محیطی مؤثر بر بناهای تاریخی، تأثیر ترافیک و ساخت‌وسازهای مجاور، روش‌های پایش پل‌ها، برج‌ها و مناره‌ها و نیز نمونه‌هایی از مطالعات موردی در حوزه پایش سازه‌های تاریخی بحث و تبادل‌نظر شد.

عمرانی‌رکاوندی بیان کرد: معرفی ابزارهای کم‌هزینه و غیرمخرب برای پایش بناهای تاریخی، از دیگر محورهای این کارگاه بود و بر ضرورت پایش مستمر بناهای تاریخی به‌ویژه در مناطق پرخطر تأکید شد.

او خاطرنشان کرد: در پایان این کارگاه نیز به پرسش‌های تخصصی شرکت‌کنندگان پاسخ داده شد و منابع علمی مرتبط برای مطالعه بیشتر معرفی شد.

انتهای پیام/