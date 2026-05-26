بهگزارش میراثآریا، جلسه بررسی حضور سرمایهگذار بخش خصوصی در طرح گردشگری جزیره آشوراده، امروز سهشنبه پنجم خردادماه ۱۴۰۵ با حضور علیاصغر طهماسبی استاندار گلستان، سیدمهدی مهیائی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان، عبدالعلی کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان، فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان، مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط و سرمایهگذار طرح در دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد.
طرح گردشگری آشوراده ماه آینده کلنگزنی میشود
علیاصغر طهماسبی در این جلسه با اشاره به مطالبه چندینساله مردم و مسئولان استان برای توسعه گردشگری در آشوراده بیان کرد: پس از تشکیل استان گلستان، توسعه و رونق گردشگری در منطقه آشوراده و جزیره، یکی از مهمترین مطالبات مردم و مدیران استان بوده است اما در سالهای گذشته به دلایل مختلف و نبود هماهنگی لازم میان دستگاهها، این موضوع به نتیجه نرسید.
استاندار گلستان افزود: امروز با همراهی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، معاونتهای عمرانی و اقتصادی استانداری و همچنین حضور سرمایهگذاران توانمند ملی، این موضوع وارد مرحله اجرایی شده و بخش مهمی از فرآیندهای اداری و هماهنگیها طی ماههای اخیر انجام شده است.
او با بیان اینکه سرمایهگذاران از ظرفیتهای آشوراده بازدید میدانی داشتهاند، گفت: این سرمایهگذاران از اینکه چنین ظرفیت بزرگی طی سالهای گذشته بدون بهرهبرداری مناسب باقیمانده، ابراز تأسف کردند و آمادگی خود را برای سرمایهگذاری بدون اتکا به منابع دولتی اعلام کردند که این موضوع از افتخارات کشور است.
طهماسبی تصریح کرد: دبیرخانه ویژه پیگیری امور سرمایهگذاری آشوراده در ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان تشکیلشده و تمامی دستگاههای اجرایی موظف هستند فرآیند صدور مجوزها و هماهنگیهای لازم را در کوتاهترین زمان انجام دهند تا سرمایهگذار بتواند عرصه را تحویل گرفته و کارگاه اجرایی خود را تجهیز کند.
استاندار گلستان با تأکید بر اینکه هیچ مشکلی برای واگذاری عرصه ۲۲ هکتاری به سرمایهگذار وجود ندارد، خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که ظرف یکی دو هفته آینده، بستر کامل حضور سرمایهگذار در منطقه فراهم شود و عملیات اجرایی پروژه آغاز شود.
او ادامه داد: اجرای طرح گردشگری آشوراده با رعایت کامل ضوابط زیستمحیطی انجام خواهد شد و هم سازمان حفاظت محیطزیست و هم مجموعه مدیریتی استان نسبت به این موضوع حساسیت ویژه دارند.
طهماسبی همچنین از پیشبینی سرمایهگذاری حدود سه همتی در فاز نخست این پروژه خبر داد و گفت: این سرمایهگذاری هم در محدوده جزیره آشوراده و هم در ساحل بندرترکمن انجام خواهد شد و در کنار آن پروژههای اقامتی و هتلی نیز تعریف میشود.
استاندار گلستان با اشاره به هماهنگی کمسابقه میان مدیران استان تصریح کرد: در هیچ دورهای چنین سطحی از همافزایی و یکپارچگی میان مدیران استان برای حمایت از سرمایهگذار وجود نداشته و همه تلاش ما بر این است که امنیت سرمایهگذاری، تسهیل فرآیندها و توسعه زیرساختها در خدمت رونق اقتصادی و اشتغال استان قرار گیرد.
او ابراز امیدواری کرد که عملیات اجرایی این پروژه ملی از ماه آینده آغاز و کلنگزنی آن انجام شود تا مردم استان بهویژه مردم غرب گلستان، بندرترکمن و منطقه آشوراده ثمرات این اقدام را در حوزه اشتغال و توسعه گردشگری مشاهده کنند.
همه مجوزهای لازم برای حضور سرمایهگذار اخذ شده است
سیدمهدی مهیائی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان نیز در این جلسه با اشاره به ظرفیتهای گسترده گردشگری استان گفت: گلستان از ظرفیتهای غنی و متنوع گردشگری برخوردار است و توسعه زیرساختهای این حوزه از اولویتهای استان به شمار میرود.
او افزود: تمامی مجوزهای لازم برای حضور سرمایهگذار در طرح گردشگری آشوراده اخذشده و فرآیندهای قانونی مربوطه طی شده است.
مهیائی با بیان اینکه سایر پروژههای گردشگری استان نیز آماده واگذاری به بخش خصوصی هستند، بیان کرد: پارکهای جنگلی و ظرفیتهای متعددی در سطح استان برای حضور سرمایهگذاران آمادهشده تا زمینه رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال فراهم شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان تأکید کرد: در اجرای طرح آشوراده تمامی ملاحظات و ضوابط زیستمحیطی رعایت شده و در ادامه مسیر نیز این موضوع با دقت دنبال خواهد شد.
آشوراده از اولویتهای اصلی توسعه گردشگری گلستان است
عبدالعلی کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان نیز با تأکید بر اهمیت گردشگری در رونق اقتصادی استان گفت: توسعه گردشگری یکی از محورهای اصلی رشد اقتصادی گلستان است و جزیره آشوراده در این حوزه از اولویتهای مهم استان به شمار میرود.
او افزود: مجموعه مدیریتی استان آمادگی کامل برای همکاری و حمایت از اجرای طرح گردشگری آشوراده را دارد و تلاش میشود موانع احتمالی در کوتاهترین زمان برطرف شود.
فرآیند صدور موافقت اصولی در کوتاهترین زمان انجام میشود
فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان نیز در این جلسه گفت: اهلیت سرمایهگذار موردبررسی و تأیید قرارگرفته و فرآیندهای اداری مربوطه در حال انجام است.
او افزود: با هماهنگیهای صورت گرفته، آمادگی داریم در سریعترین زمان ممکن فرآیند صدور موافقت اصولی را انجام دهیم.
فعالی خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی مرتبط، نیازمندیها و زیرساختهای اولیه موردنیاز سرمایهگذار را تأمین و ارائه خواهند کرد و در جلسه آینده نیز سرمایهگذار، طرح اولیه و مطالعات امکانسنجی پروژه را ارائه میکند.
آشوراده ظرفیت تبدیلشدن به قطب گردشگری را دارد
حسنی سرمایهگذار طرح گردشگری آشوراده نیز در این جلسه با تأکید بر رعایت الزامات زیستمحیطی گفت: تمامی ضوابط و مسائل زیستمحیطی در اجرای طرح رعایت خواهد شد و اجرای پروژه بر اساس استانداردهای لازم انجام میشود.
او افزود: آشوراده ظرفیت تبدیلشدن به یکی از قطبهای مهم گردشگری کشور را دارد و تلاش میکنیم امکانات موردنیاز گردشگران ازجمله فضاهای خدماتی، رستورانی و اقامتی متناسب با شرایط منطقه و محیط طبیعی ایجاد شود.
