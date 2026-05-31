به‌گزارش میراث‌آریا، مریم حاجی‌ابراهیمی با اشاره به برگزاری نمایشگاه مد و لباس ایرانی ـ اسلامی «رویداد طوبی» در تالار فخرالدین اسعد گرگانی، بیان کرد: نمایشگاه مد و لباس ایرانی ـ اسلامی «رویداد طوبی» به همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در مجموعه تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزارشده و آیین افتتاح آن روز شنبه ۹ خردادماه با حضور محمد حمیدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان، صدیقه جهانشاهی مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری، احمد گلچین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، جمعی از مدیران استانی و فعالان حوزه فرهنگ، هنر و صنایع‌دستی برگزار شد.



معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گلستان خاطرنشان کرد: جمعی از هنرمندان و صنعتگران صنایع‌دستی استان در این رویداد فرهنگی و هنری حضور یافته و آثار و تولیدات خود را در معرض دید عموم قرار داده‌اند.



او افزود: هنرمندان گلستانی در رشته‌های مختلف ازجمله نساجی سنتی، رودوزی‌های سنتی، بافتنی‌های سنتی، تولیدات چرمی دست‌دوز، زیورآلات سنتی و سایر رشته‌های صنایع‌دستی در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند و محصولات آنان با استقبال بازدیدکنندگان و مسئولان حاضر در نمایشگاه مواجه شده است.



حاجی‌ابراهیمی بابیان اینکه نمایشگاه مد و لباس ایرانی ـ اسلامی «طوبی» باهدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی و معرفی ظرفیت‌های حوزه مد و پوشاک ایرانی برگزار شده است، تصریح کرد: حضور فعالان صنایع‌دستی در چنین رویدادهایی زمینه معرفی هرچه بیشتر رشته‌های بومی و سنتی استان را فراهم می‌کند و نقش مؤثری در توسعه بازار فروش، بازاریابی محصولات و ایجاد انگیزه در میان هنرمندان و صنعتگران دارد.



او خاطرنشان کرد: بسیاری از تولیدات صنایع‌دستی به‌ویژه در حوزه نساجی سنتی و رودوزی‌ها قابلیت استفاده در طراحی و تولید پوشاک ایرانی ـ اسلامی را دارند و این‌گونه نمایشگاه‌ها فرصت مناسبی برای ایجاد ارتباط میان فعالان صنایع‌دستی و حوزه مد و لباس به شمار می‌رود.



معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی گلستان یادآور شد: نمایشگاه مد و لباس ایرانی ـ اسلامی «رویداد طوبی» از ۹ تا ۱۳ خردادماه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی دایر است و هر روز از ساعت ۱۰ تا ۲۰ پذیرای علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان خواهد بود.

انتهای پیام/