به گزارش خبرنگار میراثآریا، جلسه بررسی مسائل و موضوعات واگذاری عرصه جزیره آشوراده به سرمایهگذار بخش خصوصی، روز شنبه نهم خردادماه ۱۴۰۵ با حضور سیدمهدی مهیائی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان، فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان، سیدمحمد حسینی مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان، قدیر حسنزاده مدیرکل حفاظت محیطزیست گلستان و جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاههای مرتبط برگزار شد.
سیدمهدی مهیائی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان در این نشست با اشاره به اهمیت ملی طرح گردشگری آشوراده بیان کرد: توسعه گردشگری در جزیره آشوراده نیازمند نگاه متوازن و تلفیقی میان ظرفیتهای گردشگری، منابع طبیعی و ملاحظات محیطزیستی است و تمامی اقدامات باید در چارچوب این رویکرد انجام شود.
او افزود: مدیریت استان با تمام توان از حضور و فعالیت سرمایهگذار بخش خصوصی در این پروژه حمایت خواهد کرد.
مهیائی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی تصریح کرد: تمامی مسائل، موانع و چالشهای احتمالی در مسیر اجرای طرح با مشارکت و همراهی دستگاههای مسئول بررسی و برطرف خواهد شد تا روند اجرایی پروژه با کمترین مشکل و بیشترین سرعت ممکن دنبال شود.
توجه به حقوق و منافع جوامع محلی، شرط موفقیت طرح آشوراده
در ادامه این نشست، فریدون فعالی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان با اشاره به اهمیت ایجاد زیرساختهای لازم در جزیره آشوراده گفت: تحقق اهداف پیشبینیشده در طرح گردشگری آشوراده مستلزم همکاری، تعامل و تفاهم مشترک میان تمامی دستگاههای اجرایی است و هر دستگاه باید نقش خود را در تکمیل زیرساختها و فراهمسازی شرایط سرمایهگذاری ایفا کند.
او افزود: بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی و مشارکت جامعه محلی یکی از ارکان اصلی موفقیت طرح گردشگری آشوراده است و مردم منطقه باید در تمامی مراحل بهعنوان ذینفعان اصلی مورد توجه قرار گیرند.
فعالی با بیان اینکه توسعه گردشگری بدون مشارکت جوامع محلی پایدار نخواهد بود، خاطرنشان کرد: ایجاد فرصتهای اشتغال، رونق اقتصادی منطقه و بهرهمندی مردم از منافع طرح از مهمترین اهدافی است که باید در اجرای پروژه مدنظر قرار گیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان همچنین با اشاره به موضوع واگذاری عرصه بیان کرد: محدوده ۲۲ هکتاری پیشبینیشده در جزیره آشوراده با توجه به شرایط موجود و فراهم بودن بخش قابل توجهی از مقدمات اجرایی، قابلیت واگذاری در کوتاهترین زمان ممکن را دارد و این موضوع میتواند زمینه آغاز عملیات اجرایی طرح را فراهم کند.
او همکاری محیطزیست و دستگاههای متولی منابع طبیعی در پیشبرد طرح گردشگری آشوراده و رونق گردشگری منطقه، موضوعی بسیار مهم و تعیینکننده است.
فعالی تأکید کرد: در شرایط کنونی مهمترین موضوع، حمایت عملی از سرمایهگذار بخش خصوصی و فراهم کردن شرایط لازم برای فعالیت و اجرای پروژه است تا سرمایهگذاری انجامشده بتواند در مسیر توسعه استان به نتیجه مطلوب برسد.
واگذاری عرصه مطابق طرح مصوب انجام میشود
سیدمحمد حسینی مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت نحوه اجرای پروژه گفت: شرایط اجرایی طرح و میزان پیشرفت فیزیکی آن از موضوعات مهمی است که باید بهصورت مستمر مورد بررسی و پایش قرار گیرد.
او افزود: استان گلستان برای دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه زیرساختهای گردشگری بیش از هر زمان دیگری به جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی نیاز دارد و سرمایهگذاران باید احساس امنیت، حمایت و اطمینان در مسیر فعالیت خود داشته باشند.
حسینی با تأکید بر ضرورت تسهیل امور سرمایهگذاری بیان کرد: سرمایهگذاران بخش خصوصی در گلستان شایسته حمایت ویژه هستند و دستگاههای اجرایی باید با رویکردی تسهیلگر در کنار آنان قرار گیرند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان همچنین تصریح کرد: واگذاری عرصه به سرمایهگذار در جزیره آشوراده صرفاً بر اساس طرح مصوب، ضوابط قانونی و چارچوبهای تعیینشده انجام خواهد شد.
توسعه گردشگری با رعایت کامل ملاحظات محیطزیستی
در بخش دیگری از این جلسه، قدیر حسنزاده مدیرکل حفاظت محیطزیست گلستان با تأکید بر اهمیت صیانت از ارزشهای طبیعی آشوراده گفت: تمامی طرحها و برنامههای اجرایی در جزیره آشوراده از منظر الزامات و شاخصهای محیطزیستی مورد بررسی و نظارت قرار خواهند گرفت.
او افزود: حفاظت از زیستبوم ارزشمند منطقه در کنار توسعه گردشگری از اولویتهای اصلی است و تلاش میشود میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیطزیست توازن لازم برقرار شود.
حسنزاده همچنین از آمادگی این دستگاه برای همکاری مشترک با سایر نهادهای اجرایی خبر داد و خاطرنشان کرد: ادارهکل حفاظت محیطزیست استان آمادگی دارد در راستای تسهیل فرآیندهای قانونی، ارائه مشاورههای تخصصی و حمایت از توسعه اصولی و پایدار جزیره آشوراده، همکاری لازم را با دستگاههای اجرایی و سرمایهگذار بخش خصوصی داشته باشد.
در پایان این نشست بر تسریع در روند هماهنگیهای بیندستگاهی، رفع موانع اجرایی، تکمیل فرآیندهای واگذاری عرصه و حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی بهعنوان مهمترین الزامات اجرای طرح گردشگری آشوراده تأکید شد.
