بهگزارش خبرنگار میراث آریا، جلسه هماهنگی برای ساماندهی و توسعه زیرساختهای گردشگری دریاچه ارومیه، ۱۱ خردادماه با حضور مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، حجت جباری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، معاونان و روسای ادارات دو مجموعه برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی در این جلسه با بیان اینکه گردشگری یک صنعت زودبازده و پاک است، اظهار کرد: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشور، با تقویت زیرساختهای گردشگری، این حوزه میتواند ارزآوری خوبی را در آینده به ارمغان بیاورد.
مرتضی صفری افزود: در برنامه هفتم توسعه برنامهریزی شده است تا ایران میزبان ۱۵ میلیون گردشگر باشد و این امر با توجه به ظرفیتهای تاریخی و گردشگری ایران امکان تحقق دارد، در این راستا آذربایجان غربی با داشتن ۶ اثر ثبت جهانی، ۱۸۸۲ اثر ثبت ملی و هممرزی با کشورهای خارجی میتواند پذیرای مسافران زیادی باشد همچنین در صورتی که مسیر گردشگری خانتختی_سرو_سیلوانا و اشنویه فعال شود این امر باعث ایجاد جهش قابل توجهی در حوزه گردشگری استان خواهد شد.
او ادامه داد: هماکنون ۷ هزار تخت اقامتی در استان وجود دارد که با بهرهبرداری از طرحهای در حال احداث دو هزار تخت اقامتی دیگر نیز به این ظرفیت اضافه خواهد شد، اما در کنار وجود ایجاد این ظرفیتها باید با اجرای طرحهای نوین گردشگری، مدت ماندگاری گردشگران در استان را افزایش داد.
صفری با اشاره به اینکه دریاچه ارومیه نیز بهعنوان یکی از ظرفیتهای ویژه گردشگری آذربایجان غربی میتواند در توسعه گردشگری استان نقش مهمی داشته باشد، گفت: امروزه با استفاده از فناوریهای جدید در حوزه گردشگری، طرحها بهگونهای اجرا میشود که آسیبی به محیط زیست وارد نشود، درواقع طرحهای گردشگری با محوریت گردشگری دوستدار محیط زیست اجرا میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با بیان اینکه توسعه گردشگری در پل روگذر دریاچه ارومیه بهویژه در محدوده کشتی آرتمیا از جمله اولویتهای ادارهکل برای توسعه گردشگری دریاچه ارومیه است، گفت: در دو سال گذشته یک باب سرویس بهداشتی با ۱۶ چشمه در این محدوده با رعایت ضوابط محیط زیستی احداث شده است و در حال حاضر برای ایجاد غرفههای فروش صنایعدستی و سوغات و ساماندهی کشتی آرتمیا متقاضی سرمایهگذاری وجود دارد و در صورت همکاری ادارهکل حفاظت محیط زیست استان آماده جذب سرمایهگذار در این مکان هستیم.
او تصریح کرد. انتقال ۱۲ آلاچیق کمپینگ گردشگری محور شهید کلانتری در اطراف کوه زنبیلداغی به محدوده کشتی آرتمیا، تکمیل و توسعه کمپینگ گردشگری کاظمداشی با اجرای طرح اکوکمپ با محوریت گردشگری سبز نیز از دیگر طرحهای گردشگری دریاچه ارومیه بوده که نیازمند همکاری ادارهکل حفاظت محیط زیست استان برای واگذاری به سرمایهگذار است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی ضمن تشکر از مدیرکل حفاظت محیط زیست برای همکاری با میراثفرهنگی استان برای توسعه گردشگری اظهار کرد: برای افزایش همکاریها نیاز است طرحهای جامع گردشگری و محیط زیستی تهیه و اجرایی شود تا ضمن رعایت ضوابط محیط زیست با استفاده از ظرفیتهای طبیعی استان به توسعه و رونق گردشگری آذربایجان غربی نیز کمک کرد.
حمایت از توسعه گردشگری دریاچه ارومیه به شرط رعایت ضوابط محیط زیستی
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی نیز گفت: در صورت رعایت ضوابط حاکم بر پارک ملی دریاچه ارومیه این ادارهکل آماده حمایت از سرمایهگذاری در حوزه گردشگری است و حتی از این موضوع نیز حمایت میکند.
حجت جباری اضافه کرد: در مورد ساماندهی کاظمداشی ارومیه مشکلی وجود ندارد اما پیش از واگذاری طرح به سرمایهگذار پیشنهاد میشود طرح گردشگری این منطقه ارائه شود تا کارشناسان ادارهکل نظرات خود را مطرح کرده و اصلاحات لازم پیش از اجرای پروژه انجام شود.
