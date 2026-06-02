بهگزارش میراث آریا، ۱۲ خردادماه، در آستانه روز صنایعدستی، از هنرمندان، فعالان صنایعدستی، خیران و کسبه بازار تاریخی خوی با حضور غلامحسین آزاد معاون استاندار و فرماندار ویژه خوی تجلیل شد.
در این آیین که با هدف پاسداشت تلاشهای فعالان حوزه صنایعدستی و میراثفرهنگی برگزار شد، فرماندار ویژه خوی با قدردانی از اهتمام و نقشآفرینی هنرمندان و فعالان این عرصه اظهار کرد: هنرمندان صنایعدستی سرمایههای فرهنگی جامعه هستند و نقش مهمی در حفظ هویت تاریخی، فرهنگی و انتقال ارزشهای بومی به نسلهای آینده دارند.
او با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند خوی در حوزه صنایعدستی و میراثفرهنگی افزود: حمایت از هنرمندان و فعالان این حوزه زمینهساز رونق اقتصادی، توسعه گردشگری و معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای فرهنگی منطقه خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما