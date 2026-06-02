بهگزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای ارتقای سطح خدماترسانی و تعامل مستقیم میان دولت و مردم، مرتضی صفری، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی، ۱۲ خردادماه در سامانه ارتباط مردم و دولت با عنوان «سامد» حضور یافت.
این اقدام با هدف شفافسازی اقدامات اجرایی و پاسخگویی مستقیم به پرسشهای مطرح شده از سوی شهروندان در حوزههای تخصصی این مجموعه صورت گرفته است و در جریان این فعالیت، شهروندان علاقهمند توانستند با شمارهگیری شماره تلفن ۱۱۱، سوالات و دغدغههای خود را در زمینههای مربوط به حفظ آثار باستانی، توسعه گردشگری و حمایت از صنایعدستی مطرح کنند.
این سامانه بهعنوان زمینهای امن و کارآمد، امکان ارتباط مستقیم میان نهادهای دولتی و جامعه را فراهم آورده تا فرآیند پاسخگویی به شکلی نظاممند و سریع انجام شود.
مدیرکل میراثفرهنگی آذربایجان غربی با تأکید بر اهمیت این تعامل، اعلام کرد که پاسخگویی به سوالات مردمی در سامانه «سامد»، بخشی از سیاستهای دولت برای پاسخگویی مسئولانه به حقوق شهروندان است.
مرتضی صفری خاطرنشان کرد: نظرات و پرسشهای مطرح شده، علاوه بر رفع ابهامات موجود، بهعنوان بازخوردی ارزشمند برای بهبود فرآیندهای مدیریتی و ارتقای کیفیت خدمات در استان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
