تأکید استاندار آذربایجان غربی بر تحول زیرساختی سواحل دریاچه ارومیه/ تبدیل منطقه به قطب گردشگری فاخر کشور

رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی، درجریان بازدید میدانی از پل میان‌گذر شهید کلانتری ارومیه در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، با تأکید بر اهمیت استراتژیک این میراث طبیعی، خواستار تحول بنیادین در زیرساخت‌های توریستی و خدماتی منطقه شد و اظهار کرد: زیرساخت‌های موجود پاسخگوی حجم بالای تردد نیست و اصلاح فوری ایست بازرسی‌ها، پارکینگ‌ها و مسیرهای دسترسی، از اولویت‌های اصلی دولت در سطح استان است.

او با اشاره به استقبال بی‌سابقه گردشگران از وضعیت فعلی دریاچه، خاطرنشان کرد: ما به دنبال ایجاد مراکز رفاهی و تفریحی شیک و مدرن در محدوده پل شهید کلانتری و منطقه کاظم‌داشی هستیم تا تجربه‌ای متمایز برای گردشگران داخلی و خارجی رقم بزنیم.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: هدف ما تبدیل دریاچه ارومیه به قطب فاخر گردشگری کشور و بستری برای برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و گردشگری است که علاوه بر تقویت معیشت جوامع محلی، نشاط اجتماعی را نیز در سطح ملی ارتقا دهد.

رحمانی با ابراز نارضایتی از وضعیت ترافیکی و دشواری تردد در جاده‌های منتهی به دریاچه، از دستگاه‌های متولی خواست تا با تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی در محورهای خدماتی، به‌ویژه در منطقه زنبیل‌داغی، رفاه مسافران را تأمین کنند و تمام مدیران موظفند با تمام توان اجرایی خود از این طرح‌ها پشتیبانی کنند تا در فصل تابستان، شاهد ارتقای کیفیت خدمات و رضایت‌مندی عمومی باشیم

استاندار آذربایجان غربی با تأکید بر اینکه ورودی استان از سمت تبریز باید نمادی از نظم و طراوت باشد، افزود: در این راستا، با هرگونه اهمال در نگهداری زیرساخت‌های جاده‌ای برخورد قانونی خواهد شد.

او در ادامه با اشاره به فرصت تکرارناپذیر افزایش تراز آب دریاچه، بر ضرورت اقدامات ریشه‌ای در حوزه مدیریت منابع آبی و لای‌روبی ضربتی رودخانه‌های ورودی توسط استان‌های حوضه آبریز تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، بنادر و روستاهای حاشیه دریاچه برای رونق اقتصادی ضروری است.

