به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، رقیه حسن‌پور اظهار کرد: در آستانه هفته صنایع‌دستی و با هدف حمایت از هنرمندان بومی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، نمایشگاه صنایع‌دستی و مشاغل خانگی در حمام تاریخی قپان شاهین‌دژ برپا شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شاهین‌دژ افزود: در این نمایشگاه آثاری در رشته‌های خراطی، چرم دست‌دوز، گلیم‌بافی، سفال و سرامیک و معرق در معرض دید عموم قرار گرفته است.

او با بیان اینکه برپایی این نمایشگاه در فضای تاریخی حمام قپان، پیوندی ارزشمند میان هنر، هنرمندان معاصر و ‌میراث غنی گذشته ایجاد کرده است، گفت: این نمایشگاه تا ۲۵ خردادماه صبح‌ها از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصرها از ساعت ۱۴ تا ۱۸ دایر خواهد بود.

انتهای پیام/