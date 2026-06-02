بهگزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری با اعلام آغاز برنامههای رایگان آموزشی صنایعدستی در استان اظهار کرد: این ادارهکل اولویت ویژهای برای احیای هنرهای اصیل و حمایت از هنرمندان این حوزه قائل است و در راستای حفظ هویت فرهنگی و انتقال دانش هنری از نسلهای پیشین به جوانان، دورههای آموزشی رایگان در رشتههای مختلف صنایعدستی برگزار میشود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی با اشاره به جزئیات برنامهها افزود: در مرحله نخست، دورههای تخصصی آموزش رشتههای سفالگری و گلیمبافی در شهر ارومیه بهصورت کاملاً رایگان آغاز شده است و هدف ما از برگزاری این کلاسها، توانمندسازی هنرمندان و علاقهمندان است تا بتوانند با بهرهگیری از دانش روز و حفظ اصول سنتی، محصولات باکیفیتی تولید کنند که نه تنها در بازارهای داخلی، بلکه در سطح بینالمللی نیز مورد توجه قرار گیرد.
او خاطرنشان کرد: این برنامهها تنها در شهر ارومیه محدود نخواهد بود و تا پایان سال جاری، دورههای آموزشی متنوع دیگری در رشتههای مختلف صنایعدستی در تمامی نقاط استان برگزار خواهد شد.
صفری تأکید کرد: ما متعهد هستیم که با گسترش این آموزشها در سطح استان، بستری مناسب برای رشد اقتصادی هنرمندان فراهم آورده و از پیوند میان هنر سنتی و اشتغالزایی در جامعه حمایت مستمر کنیم.
