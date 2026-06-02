بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امیر کرمزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان امروز سهشنبه ۱۲ خردادماه جاری در دهمین نشست میز گردشگری استان اصفهان که با حضور استاندار و تمامی اعضای این میز برگزار شد، با اشاره به بازگشایی سد زایندهرود و رسیدن آب به شهر اصفهان، این اتفاق را یکی از مهمترین فرصتهای رونق گردشگری در استان دانست و گفت: با جاری شدن زایندهرود، یکی از شاخصترین جلوههای هویتی و نوستالژیک اصفهان دوباره در برابر چشم گردشگران و اصفهان دوستان قرار میگیرد و این شرایط، بهترین فرصت برای سفر به اصفهان و تجربه دوباره فضای منحصربهفرد این شهر تاریخی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: همزمان با این تحول، مجموعهای از جشنوارههای گردشگری و فرهنگی در مناطق مختلف استان، از شهر اصفهان تا روستاها و شهرستانها، پیشبینیشده است تا نشاط اجتماعی مطلوبی در ایام پیش رو شکل گیرد و مسافران با سلایق متنوع بتوانند از ظرفیتهای گوناگون استان بهرهمند شوند.
کرمزاده افزود: این برنامهها تنها محدود به بناهای تاریخی نیست و طیف متنوعی از جاذبههای غذایی، خوراکیها، دسرها و بستنیهای سنتی و محلی اصفهان را نیز در برمیگیرد تا تجربه سفر به این استان، جامعتر و جذابتر شود.
او با تأکید بر اینکه توزیع متوازن سفر در سراسر استان یکی از سیاستهای اصلی مدیریت گردشگری اصفهان است، تصریح کرد: نگاه استان این است که همه مناطق از منافع گردشگری بهرهمند شوند و این صنعت پاک بتواند به رونق اقتصادی و اجتماعی در شهرها و بهویژه روستاها کمک کند. در همین چارچوب، راهاندازی و استمرار قطار گردشگری و توسعه سفرهای یکروزه در مقاصدی مانند کاشان و اصفهان ازجمله اقداماتی است که میتواند به توزیع سفر، کاهش تمرکز گردشگران در یک نقطه و معرفی گستردهتر ظرفیتهای کمتر دیدهشده استان کمک کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با اشاره به رویکرد جدید استان برای افزایش تقاضای سفر گفت: تمرکز اصلی در سال جاری بر تسهیلات تحریک تقاضاست و هموطنان میتوانند از طریق سکوها و سایتهای تعریفشده، تسهیلاتی در بازه ۵۰ میلیون تا ۲۰۰ میلیون تومان دریافت کنند تا امکان برنامهریزی و انجام سفر برای آنان تسهیل شود.
او تصریح کرد: در کنار این تسهیلات، تخفیفهای ویژهای نیز برای گردشگران در نظر گرفتهشده و در برخی بخشها میزان این تخفیفها از ۱۰ درصد آغاز میشود و تا سقف ۵۰ درصد نیز میرسد.
کرمزاده با اشاره به اهمیت صنایعدستی در زنجیره گردشگری استان افزود: تخفیفهای پیشبینیشده تنها به خدمات اقامتی محدود نیست و در حوزه صنایعدستی نیز امتیازاتی برای گردشگران در نظر گرفته خواهد شد تا پیوند میان سفر، خرید سوغات و حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان بومی تقویت شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان از فعال بودن سامانه مسافریار بهعنوان یکی از ابزارهای هوشمند مدیریت سفر خبر داد و گفت: این سامانه در حوزه فناوری اطلاعات در خدمت گردشگران است و میتواند نقاط مختلف گردشگری استان را معرفی کند، با بهرهگیری از هوش مصنوعی برای مسافران برنامهریزی سفر انجام دهد و آنان را در انتخاب مسیرها، مقاصد و خدمات موردنیاز یاری کند.
کرمزاده ادامه داد: در کنار این زیرساخت هوشمند، راهنمایان گردشگری استان نیز آمادگی کامل دارند تا خدمات لازم را به مسافران ارائه دهند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان با اشاره به افزایش ظرفیتهای پشتیبان گردشگری در استان اظهار کرد: دو هفته پیش نیز یک هتل ۵ ستاره دیگر به ناوگان اقامتی استان اضافه شد و این روند ادامه دارد.
او افزود: با توجه به تقاضای بالا در حوزه هتلینگ، بهویژه در هتلهای ۴ و ۵ ستاره، توسعه اقامتگاههای باکیفیت یکی از ضرورتهای جدی گردشگری اصفهان است و در همین راستا امسال ۵ هتل ۵ ستاره به بهرهبرداری خواهد رسید.
کرمزاده خبر افتتاح هتل آیریک را یکی از مهمترین اخبار پیش روی گردشگری اصفهان عنوان کرد و گفت: هفته آینده هتل آیریک به مجموعه هتلهای ۵ ستاره استان افزوده میشود و این هتل با حضور معاونان وزیر و همزمان با روز جهانی صنایعدستی افتتاح خواهد شد. به گفته وی، بهرهبرداری از این هتل میتواند هم پاسخگوی بخشی از نیاز بازار رو به رشد اقامت در اصفهان باشد و هم به ارتقای استانداردهای خدمات گردشگری در استان کمک کند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان همچنین از ورود ۱۰۰ دستگاه خودروی ویژه گردشگری توسط بخش خصوصی خبر داد و گفت: این خودروها شامل ونهای ویژه گردشگری و خودروهای متناسب با برخی مسیرهای طبیعتگردی و آفرود هستند و میتوانند نقش مکمل در توسعه خدمات سفر، بهویژه در حوزه جابهجایی گردشگران و اجرای تورهای تخصصی ایفا کنند.
او همچنین با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و کویری استان اظهار کرد: اگرچه فصل کویر بهتدریج رو به پایان است، اما در سال جاری ۷ کویر استان بهعنوان زیرساخت گردشگری آمادهشدهاند و اصفهان با شعار پایتخت گردشگری کویری ایران، برنامهریزی ویژهای برای معرفی و بهرهبرداری از این ظرفیتها انجام داده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان تصریح کرد: در کنار چهره شناختهشده تاریخی اصفهان، استان از تنوع کمنظیری در جاذبههای طبیعی، کوهستانی و روستایی برخوردار است؛ از فریدونشهر با ظرفیت ورزشهای زمستانی گرفته تا طبیعت بکر گلپایگان، خوانسار و دیگر شهرهای استان، و نیز مجموعهای از بناهای تاریخی و مقاصد شاخص در کاشان، نائین، اردستان، خوروبیابانک که آماده میزبانی از مسافران هستند.
کرمزاده با تأکید بر اینکه آینده گردشگری اصفهان درگرو تنوعبخشی به مقصد، تکمیل زیرساختها و هوشمند سازی خدمات است، گفت: اصفهان در تلاش است تا همزمان با حفظ جایگاه تاریخی خود، به الگویی موفق در توسعه متوازن گردشگری، گسترش ظرفیتهای اقامتی، تقویت گردشگری خوراک، کویر، روستا و سفرهای کوتاهمدت تبدیل شود و از همه علاقهمندان به سفر دعوت میشود تا در این فصل تازه، جلوههای متنوع اصفهان را از نزدیک تجربه کنند.
