نظارت و ارزیابی استانداردهای اقامتی در اصفهان

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بازدید میدانی از مرکز اقامتی اصفهان امروز سه‌شنبه ۱۲ خردادماه ۱۴۰۵ و باهدف بررسی وضعیت کمی و کیفی خدمات‌رسانی، رعایت نرخ نامه‌های مصوب و ارتقای استانداردهای پذیرایی و اقامت در مراکز اقامتی شهر اصفهان انجام شد.

داود آبیان معاون گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان در حاشیه این بازدید، با تأکید بر جایگاه ویژه اصفهان در نقشه گردشگری کشور، گفت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان وظیفه خود می‌داند تا با نظارت مستمر و هدفمند بر تمامی واحدهای اقامتی، اطمینان حاصل کند که خدمات ارائه‌شده به گردشگران داخلی و خارجی با استانداردهای تعریف‌شده هم‌خوانی دارد.

معاون گردشگری استان اصفهان ادامه داد: بازدید از هتل جنت در چارچوب برنامه‌های دوره‌ای این اداره‌کل به‌منظور ارزیابی زیرساخت‌ها، ایمنی و بهداشت محیط‌های اقامتی صورت گرفت. به همین منظور، مدیریت هتل توصیه‌های لازم را برای ارتقای کیفی تجهیزات و همچنین افزایش رضایت‌مندی مراجعین دریافت کرد.

آبیان تأکید کرد: این اداره‌کل آماده است تا با ارائه مشاوره‌های تخصصی و برگزاری دوره‌های آموزشی برای پرسنل هتل‌ها، مسیر را برای بهبود وضعیت گردشگری استان هموار سازد و همکاری‌های لازم را با بخش خصوصی باهدف توسعه هرچه بیشتر این صنعت انجام دهد.

