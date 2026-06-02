انتصاب هیئت راهبردی پایگاه میراث جهانی مسجد جامع اصفهان

بهگزارش خبرنگار میراثآریا، امیر کرمزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان امروز ۱۲ خردادماه با اعلام این مطلب گفت: با حکم قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، اعضای هیئت راهبردی پایگاه میراث جهانی مسجد جامع اصفهان معرفی و ترکیب مدیریتی و تخصصی این هیئت تکمیل شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان ادامه داد: بر اساس این احکام، امید علی صادقی مدیر پایگاه میراث جهانی مسجد جامع اصفهان بهعنوان دبیر هیئت راهبردی پایگاه میراث جهانی مسجد جامع، سید روحالله سید العسگری معاون میراثفرهنگی استان اصفهان، ساشا ریاحی، داریوش حیدری و پرویز هلاکویی بهعنوان اعضای هیئت راهبردی پایگاه میراث جهانی مسجد جامع اصفهان منصوب شدند.
او افزود: تشکیل و تقویت هیئت راهبردی پایگاه میراث جهانی مسجد جامع اصفهان باهدف ارتقای هماهنگیهای مدیریتی و تخصصی، ساماندهی برنامهها و پشتیبانی از اقدامات مرتبط با حفاظت، پایش و مدیریت این اثر ثبت جهانی انجام میشود.
امیر کرمزاده مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان نیز بهعنوان رئیس هیئت راهبردی پایگاه میراث جهانی مسجد جامع اصفهان منصوب شد.
