به گزارش خبرنگار میراث آریا، اصفهان به عنوان قطب بلامنازع گردشگری و صنایع دستی ایران، این روزها در تقاطع تصمیمسازیهای کلان برای عبور از رکود پساجنگ و ورود به عصر جدیدی از شکوفایی قرار دارد.
دهمین میزگرد گردشگری استان اصفهان صبح سهشنبه ۱۲ خردادماه در شرایطی برگزار شد که مجموعه مدیریت استان، مدیران حوزه میراث فرهنگی، فعالان بخش خصوصی، اتحادیههای تخصصی و کنشگران اصلی صنعت گردشگری اصفهان، در یکی از مهمترین مقاطع زمانی این صنعت در استان، گردهم آمدند تا درباره چهار دستور کار اصلی، مسیرهای تازهای برای بازآرایی ظرفیتهای گردشگری، صنایع دستی، خدمات اقامتی، تحریک تقاضا، توسعه رویدادها و بازتعریف مزیتهای رقابتی اصفهان ترسیم کنند. این نشست از آن جهت واجد اهمیت ویژه بود که همزمان با بازگشایی زایندهرود، آغاز فصل جدیدی از رویدادهای گردشگری، ضرورت جبران خسارتهای واردشده به بدنه گردشگری در ماههای اخیر و نیز لزوم هماهنگی بیشتر میان دولت و بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت و در خلال آن، مسائل مهمی از جمله نرخگذاری خدمات برای گردشگران خارجی، توسعه گردشگری طبیعت، تقویت گردشگری کویر، حمایت از صنایع دستی، ساماندهی رویدادها، بهرهگیری از تسهیلات اعتباری برای سفر و خرید، و توزیع متوازن سفر در سراسر استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تدبیر برای گذار از اقتصاد پساجنگ و احیای خیز مجدد گردشگری
مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، در ابتدای این نشست با نگاهی آسیبشناسانه به وضعیت فعلی، بر ضرورت همافزایی میان دولت و بخش خصوصی تأکید کرد.
او با اشاره به استمرار برگزاری میزهای تخصصی گردشگری و انرژی خورشیدی اظهار کرد: خوشبختانه میز گردشگری را به عنوان یک نهاد تصمیمساز به صورت مستمر برگزار میکنیم و جلسات کارشناسی ذیل این میز، آوردههای فنی بسیار خوبی برای جلسات اصلی فراهم میآورند. انگیزه بالای فعالان بخش خصوصی و اتحادیهها در شرایط سخت اقتصادی فعلی و به ویژه دوران پساجنگ، نشاندهنده دلسوزی خاصی است که برای اعتلای نام اصفهان وجود دارد.
استاندار اصفهان با تبیین ضرورت ایجاد یک «خیز مجدد» در صنعت گردشگری استان، تصریح کرد: دغدغه اصلی ما این است که هم در حوزه صنایع دستی و هم در حوزه گردشگری، خسرانهای ناشی از دوران جنگ و محدودیتهای بینالمللی را جبران کنیم. هدفگذاری ما افزایش ضریب ماندگاری مسافر، بالا بردن ظرفیت اشغال هتلها و رونق فروش صنایع دستی است که نسخههای حلال این مسائل در جلسات کارشناسی ذیل همین میز تدوین میشود.
دیوارکارت و تسهیلات ۵۰ میلیونی؛ محرکهای نوین خرید در سبد گردشگری
یکی از بخشهای عملیاتی صحبتهای استاندار اصفهان، رونمایی از طرحهای حمایتی برای افزایش قدرت خرید گردشگران بود.
جمالینژاد با اعلام خبر بازگشایی رودخانه زایندهرود و دعوت از هممیهنان برای حضور در اصفهان، اظهار کرد: همزمان با جاری شدن آب در رگهای شهر، تدابیر ویژهای اندیشیدهایم تا گردشگران از «دیوارکارت» استفاده کنند. این کارتها با سقف ۵۰ میلیون تومان اعتبار خرید، به عنوان یک لاین اعتباری برای خرید صنایع دستی و استفاده از خدمات گردشگری پیشبینی شده است.
او با اشاره به همکاری بانکهای پشتیبان از جمله بانک دی در این طرح، خاطرنشان کرد: ما انحصار را در این حوزه شکستهایم و بانکهای مختلف برای ارائه خط اعتباری اعلام آمادگی کردهاند. این اقدام در کنار تخفیفهای قابل توجه هتلداران و مجموعههای گردشگری، بستهای را فراهم میکند که حلاوت سفر را برای مردم دوچندان کرده و اجازه نمیدهد گرانیهای عمومی کشور، مانع از رونق گردشگری شود.
توسعه گردشگری سبز و روایتگری؛ از معجزه دشت مهیار تا مناطق حفاظتشده
استاندار اصفهان در بخش دیگری از اظهارات خود به تنوعبخشی به سبد محصولات گردشگری استان اشاره کرد و از مغفول ماندن گردشگری طبیعت انتقاد کرد.
او اظهار کرد: اصفهان مناطق حفاظتشده بینظیری چون موته، کلاه قاضی و قمیشلو دارد که متأسفانه در سالهای گذشته کمتر به آنها پرداخته شده است. با همکاری سازمان محیط زیست، مناطق قرق تعریف شده و طرح جامعی تهیه شده است تا بدون آسیب به اکوسیستم، گردشگران علاقمند به طبیعت بتوانند از این ظرفیتها بهرهمند شوند.
جمالینژاد همچنین از اضافه شدن «گردشگری روایت جنگ» به عنوان یک شاخه جدید یاد کرد و افزود: واقعه یا معجزه مهیار یکی از موضوعاتی است که به سبد گردشگری استان اضافه خواهد شد. علاوه بر این، اصفهان به عنوان پایلوت «گردشگری سبز» در کشور، طرحهای متعددی را در حوزه بهرهوری انرژی دنبال میکند تا در عین جلوگیری از محدودیتهای ناشی از ناترازی انرژی، بهترین استفاده را از داشتههای فعلی داشته باشیم.اختلاف بر سر نرخگذاری ارزی و تلاش برای رسیدن به مدل متوازن یکی از مهمترین محورهای مطرحشده در این نشست، موضوع نرخگذاری خدمات گردشگری و اقامتی برای گردشگران خارجی بود؛ موضوعی که هم در سخنان استاندار و هم در اظهارات مسئولان اجرایی و نمایندگان تشکلهای صنفی به عنوان یک مسئله حساس و چندوجهی مطرح شد.
استاندار اصفهان در این باره اظهار کرد: من شخصاً موضوع نرخگذاری با ارزهای خارجی را مطرح کردهام، اما تأکید دارم که باید روندی طراحی شود که همه از آن سود ببرند و حوزه سرمایهگذاری نیز آسیب نبیند. وی افزود: در این زمینه نباید شتابزده تصمیم گرفت، بلکه لازم است مدلی مورد توافق قرار گیرد که در آن، هم منافع فعالان بخش خصوصی و سرمایهگذاران حفظ شود و هم از کاهش قدرت رقابتی اصفهان در جذب گردشگران خارجی جلوگیری شود.
داوود آبیان، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان نیز با اشاره به اختلاف نظر میان دفاتر خدمات مسافرتی و جامعه هتلداران اظهار کرد: این موضوع یک چالش در سطح ملی است که ما در استان اصفهان با جدیت به دنبال رفع آن هستیم. وی افزود: اگر قرار باشد دریافت پول به صورت ارزی انجام شود، باید سازوکار قانونی آن به گونهای باشد که مزیت رقابتی ایران در بازار جهانی که همان قیمت پایین است، از دست نرود. آبیان تصریح کرد: در حال حاضر برخی پکیجهای تور به دلیل نوسانات قیمتی با مشکل مواجه هستند و باید به مدلی برسیم که هم سود هتلدار تضمین شود و هم پکیجهای آژانسها جذابیت خود را حفظ کنند.
گردشگری طبیعت، روایت جنگ و حرکت به سوی گردشگری سبز
جمالینژاد در بخش دیگری از سخنان خود به تنوعبخشی به سبد گردشگری اصفهان اشاره کرد و گفت: در اصفهان موضوعات مختلفی در حوزه گردشگری مطرح است و در ماههای اخیر تلاش شده گونههای متنوعتری به این سبد اضافه شود.
او افزود: یکی از این موارد، گردشگری محیط زیست است و در کنار آن، گردشگری روایت جنگ نیز در حال اضافه شدن به بسته گردشگری استان است.
استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیتهای کمتر دیدهشده اصفهان در حوزه طبیعتگردی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که سالهای سال در اصفهان مغفول مانده، گردشگری طبیعت است. در حالی که استان دارای چندین منطقه حفاظتشده مهم از جمله موته، کلاهقاضی و قمیشلو است، اما در حوزه گردشگری کمتر در این عرصه کار شده است.
او تصریح کرد: با همکاری سازمان محیط زیست، تلاش شده است مناطقی تعریف شود که در عین حفظ ملاحظات زیستمحیطی و جلوگیری از آسیب به طبیعت، امکان حضور گردشگران و علاقهمندان به طبیعت فراهم شود.
جمالینژاد افزود: در این زمینه یک طرح جامع نیز تهیه شده و مناطق مشخص شدهاند تا به گونههای مختلف گردشگری اصفهان افزوده شوند.
او با تأکید بر جایگاه اصفهان به عنوان پایلوت گردشگری سبز کشور اظهار کرد: در این زمینه طرحها و برنامههای مختلفی در دست اجراست و این رویکرد میتواند در آینده به یکی از مزیتهای تازه اصفهان در سطح ملی تبدیل شود.
استاندار اصفهان در ادامه با اشاره به مسئله ناترازی انرژی و ضرورت توجه به بهرهوری گفت: در شرایط فعلی، در کنار اینکه تلاش میکنیم گردشگر را ترغیب به سفر کنیم، همزمان به دنبال افزایش بهرهوری در همه عرصهها هستیم.
او افزود: در حوزه گردشگری نمیخواهیم به هیچ وجه محدودیتی ایجاد شود، اما باید بتوانیم از داشتههای موجود بهترین استفاده را ببریم. این مسئله در حوزه گردشگری نیز قابل تعریف است و میتوان با برنامهریزی دقیق، در عین حفظ کیفیت خدمات، بهرهوری را نیز افزایش داد.
جشنوارههای غذایی، محرم و صفر و تداوم رویدادهای گردشگری
او سپس به برنامههای رویدادمحور استان اشاره کرد و اظهار کرد: همزمان با هفته صنایع دستی، باز شدن رودخانه و آغاز فصل جدید سفرها، رویدادهای متنوعی در شهرهای مختلف استان، در روستاهای مختلف و در گونههای متنوع گردشگری طراحی شده است. وی افزود: در حوزه غذا نیز مجموعهای از جشنوارهها در نظر گرفته شده است؛ از جشنواره بستنی گرفته تا جشنواره غذاهای سنتی و حتی غذاهای نذری ویژه ماههای محرم و صفر. این رویدادها برای موضوعات مختلف تعریف شدهاند و قرار است اصفهان به طور مداوم میزبان ایونتها و رویدادهای متنوع باشد.
این رویکرد از آن جهت اهمیت دارد که یکی از مؤثرترین روشها برای تحریک تقاضا و افزایش سفر، خلق بهانههای متنوع برای حضور گردشگر در استان است؛ رویکردی که در صورت تداوم، میتواند تقویم گردشگری اصفهان را از حالت مقطعی خارج کرده و به یک جریان پیوسته در سطح استان تبدیل کند.
اصفهان در مسیر برندسازی بینالمللی؛ از بلاگری سفر تا رویدادهای جهانی
کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان، در این نشست بر لزوم استفاده از ابزارهای نوین بازاریابی تأکید کرد.
او با اشاره به اهمیت «بلاگرهای سفر» در معرفی ظرفیتهای استان، اظهار کرد: در رویدادهای ثابت گردشگری، باید فضای ویژهای برای فعالان فضای مجازی و بلاگرها پیشبینی شود تا بتوانند روایتگر پتانسیلهای اصفهان باشند
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان با اشاره به برخی ظرفیتهای مغفول در مناطق روستایی و پیرامونی اظهار کرد: در بخشهایی از استان، ظرفیتهای خوبی برای اقامت، بازسازی و احیای فضاهای گردشگری وجود دارد و برخی از این فضاها در مناطقی قرار دارند که از نظر موقعیت جغرافیایی، امکان رقابت و جذب سرمایهگذار را دارند.
خسروی افزود: برخی مناطق بازسازی شدهاند و از حیث زیرساخت، خبرهای خوبی در راه است و حتی در بعضی موارد امکان اخذ حداقل چهار مجوز نیز وجود دارد که میتواند روند ورود سرمایهگذار را تسهیل کند.
او ادامه داد: در برخی مناطق کشور شاید به سادگی نتوان چنین ظرفیتهایی را پیدا کرد، اما در کنار این مزیتها، باید برای جذب سرمایهگذاران خاص و حرفهای نیز برنامهریزی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان همچنین به تلاشهای انجامشده از سال ۱۴۰۱ برای راهاندازی جریانهای پژوهشی میانرشتهای در گردشگری اشاره کرد و گفت: تلاش شد یک فراخوان پژوهشی میان رشتههای مختلف مرتبط با گردشگری شکل بگیرد و این موضوع با همکاری برخی صاحبنظران تا مراحلی نیز پیش رفت.
او افزود: لازم است این جنس از کارهای پژوهشی و دانشگاهی تقویت شود تا تصمیمات حوزه گردشگری صرفاً بر پایه تجربههای پراکنده نباشد و بتوان از پشتوانه علمی و تحلیلی بیشتری در طراحی برنامهها برخوردار شد.
خسروی در ادامه بر ضرورت توجه به بازاریابی نوین تأکید کرد و اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که باید به طور جدی در دستور کار استان قرار گیرد، استفاده از ظرفیت بلاگرهای سفر و فعالان اثرگذار فضای مجازی است. این افراد میتوانند در رویدادهای ثابت و مهم گردشگری حضور داشته باشند و در معرفی ظرفیتهای استان نقشآفرینی کنند.
او افزود: در برخی موارد، کارتهای ناچیزی برای این افراد صادر شده، در حالی که باید سازوکاری مناسب برای حمایت از فعالیت آنها ایجاد شود. فضای رسانهای امروز ایجاب میکند که در کنار رسانههای رسمی، از ظرفیت روایتگری دیجیتال نیز استفاده شود و این موضوع میتواند در معرفی حرفهایتر جاذبههای اصفهان نقش مؤثری ایفا کند.
ورود ۱۰۰ خودروی ویژه به ناوگان گردشگری و توسعه هتلهای پنج ستاره
امیر کرمزاده، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، نیز با نگاهی اجرایی و مبتنی بر برنامههای در دست اقدام، به تشریح مجموعهای از پروژهها، سیاستها و برنامههای تحولی در استان پرداخت.
او با اشاره به برخی پروژههای خدماتی و زیرساختی اظهار کرد: در برخی حوزهها تلاش شده است طرحها با هویت اصفهانی و متناسب با بافت فرهنگی و تاریخی استان پیش بروند و حتی در مواردی پیمانکار نیز انتخاب شده و اجرای پروژهها آغاز شده است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در ادامه از یک اقدام مهم در حوزه حملونقل گردشگری خبر داد و گفت: در بحث خودرو، مجوز واردات حدود ۱۰۰ دستگاه خودروی گردشگری بدون عوارض گمرکی و با پلاک سیمرغ صادر شده و استان اصفهان نخستین استانی است که در سطح کشور از ظرفیت قانونی برنامه برای واردات خودروهای گردشگری استفاده میکند.
او افزود: بخشی از این خودروها شامل ونهای لوکس و خودروهای آفرود است و این اقدام میتواند در ارتقای کیفیت جابهجایی گردشگران، به ویژه در مسیرهای تخصصی و طبیعتمحور، نقش مهمی ایفا کند.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین اظهار کرد: بر اساس حکمی که صادر شده، دبیرخانه رویدادهای گردشگری استان در دانشگاه مستقر شده است تا از این پس، تمام رویدادها با نگاهی علمی و پژوهشی طراحی و اجرا شوند. وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در گردشگری ورزشی نیز گفت: اصفهان در حوزههای مختلف از جمله ورزشهای آبی و برفی استعدادهای قابل توجهی دارد و در این زمینه لازم است دستگاههای متولی، تقویم رویدادها را تدوین کنند تا بتوان بر اساس آن، برای تأمین تجهیزات مورد نیاز و جذب سرمایهگذار اقدام کرد.
توزیع متوازن سفر و استفاده از هوش مصنوعی در اپلیکیشن «مسافریار»
کرمزاده در ادامه با اشاره به بازگشایی زایندهرود و تأثیر آن بر نشاط اجتماعی و گردشگری اظهار کرد: جاری شدن زایندهرود بهترین فرصت برای اصفهاندوستان است تا دوباره شاهد شکوه این رودخانه تاریخی باشند. وی افزود: در این راستا، جشنوارههای متنوعی از جمله جشنواره خوراک، جشنواره بستنی و دسرهای سنتی اصفهان در مناطق مختلف، از روستاها تا مراکز شهرستانها، پیشبینی شده است تا همزمان با بازگشایی رودخانه، فضای پرنشاطی در شهر و استان شکل گیرد.
او همچنین به فعالسازی قطار گردشگری اشاره کرد و گفت: این قطار در مسیرهای اصفهان و کاشان، زمینهای برای سفرهای یکروزه و توزیع متوازن گردشگر در سطح استان فراهم میکند. سیاست اصلی ما این است که تمام نقاط استان، به ویژه مناطق روستایی، از عواید صنعت پاک گردشگری بهرهمند شوند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان تصریح کرد: امسال تمرکز ویژهای بر بحث تسهیلات تحریک تقاضا داریم و گردشگران میتوانند از طریق سایتهای مشخص، تسهیلاتی بین ۵۰ تا ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان برای هزینههای سفر دریافت کنند. همچنین در بخش اسکان، تخفیفهای هتلها از ۱۰ تا ۵۰ درصد اعمال خواهد شد.
او با اشاره به توسعه زیرساختهای اقامتی استان افزود: هفته گذشته یک هتل ۵ ستاره به ظرفیت اقامتی استان اضافه شد و هفته آینده نیز هتل آیریک با حضور معاونان وزیر در روز جهانی صنایع دستی افتتاح میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین از آمادهسازی هفت کویر استان برای توسعه گردشگری خبر داد و گفت: شعار گردشگری سال استان اصفهان، پایتخت گردشگری کویری ایران است و در این حوزه برنامهریزی ویژهای در دستور کار قرار دارد.
روستای مصر، پروندههای روستایی و تکمیل هویت مقصدهای جدید
داوود آبیان، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، در ادامه این نشست علاوه بر موضوع اختلاف نظر صنفی درباره نرخگذاری، به تشریح آخرین وضعیت پروندههای مناطق گردشگری روستایی پرداخت و اظهار کرد: توسعه گردشگری روستایی به ویژه در مناطقی مانند روستای مصر با جدیت دنبال میشود.
او افزود: در این راستا، اقدامات متعددی انجام شده، برخی دستگاهها همکاری کردهاند، تابلوهای مورد نیاز نصب شده و سایت چندزبانه معرفی این مناطق نیز راهاندازی شده است.
آبیان تصریح کرد: در کنار این اقدامات، موضوع تعریف ورودی مناسب برای شهر و مجموعههای مرتبط نیز مطرح است و امیدواریم با تکمیل این فرایندها، پرونده این مناطق به سرانجام مطلوب برسد. وی با اشاره به پیگیری مجموعه ۴۲گانه در این حوزه گفت: اگر این اقدامات با هماهنگی بینبخشی و تکمیل زیرساختها همراه شود، مناطق روستایی استان میتوانند به یکی از پیشرانهای اصلی توزیع متوازن سفر در اصفهان تبدیل شوند.
صنایع دستی اصفهان؛ از رشد نشانهای ملی تا بحران کمبود اعتبار
نورالله عبدالهی، معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان، در ادامه این نشست گزارشی از عملکرد و مشکلات این حوزه ارائه و اظهار کرد: در سال گذشته تعداد نشانهای ملی استان از ۶۰۰ به ۶۸۵ افزایش یافته است که این موضوع نشاندهنده جایگاه ممتاز اصفهان در حوزه هنرهای سنتی و صنایع دستی است.
او افزود: در همین مدت، نمایشگاههای مختلفی برگزار شد، ۶۰ هنرمند به نمایشگاههای ملی اعزام شدند، ۱۸۰ غرفه ملی صنعتی در آذرماه برپا شد، ۱۰۸۰ غرفه فروش صنایع دستی در سطح استان شکل گرفت و ۶۵ بازارچه فروش و ۵۷ نمایشگاه در شهرستانهای مختلف برگزار شد. کتاب دو زبانه صنایع دستی شامل ۱۳۲ اثر با رسالت بینالمللی نیز آماده شده و در انتظار رونمایی است؛ اثری که میتواند ابزار مهمی برای معرفی جهانی صنایع دستی اصفهان باشد.
عبدالهی با این حال مهمترین مشکل حوزه صنایع دستی را کمبود اعتبار دانست و تصریح کرد: بودجه سال گذشته ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بود، اما تنها ۷۰۰ میلیون تومان، یعنی حدود ۸ درصد آن تخصیص یافت و این برای استانی با چنین وسعت، ظرفیت و جایگاه جهانی، بسیار ناکافی است.
معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین پیشنهاد کرد برای نمایشگاههایی همچون سنستون و رویدادهای مشابه، با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و فشار واردشده بر هنرمندان، دستور ویژهای صادر شود تا هزینهای از هنرمندان دریافت نشود.
او افزود: ماده ۵ قانون حمایت از هنرمندان و همچنین آئیننامه مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای دولتی، ظرفیتهای قانونی مهمی هستند که میتوان از آنها برای حفظ و احیای میراث فرهنگی، توسعه گردشگری عمومی و حمایت از هنرمندان استفاده کرد.
ضرورت تقویت تقاضا، رویدادهای بینالمللی و تبلیغات محیطی صنایع دستی
مجدالدین تاج، رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان، نیز در این نشست با اشاره به ضرورت تقویت سمت تقاضا در بازار صنایع دستی اظهار کرد: اگر قرار باشد تولید و عرضه در این حوزه به نتیجه برسد، باید برای خرید نیز سازوکارهای مؤثر تعریف شود.
او افزود: در جلسهای که نهم اسفندماه برگزار شد، موضوع همکاری با بانک دی و طراحی سازوکارهای تسهیلاتی برای خرید صنایع دستی مطرح شد و اکنون لازم است این بحث از مرحله گفتوگو عبور کرده و وارد مرحله اجرا شود.
تاج تصریح کرد: تحریک تقاضا در بازار صنایع دستی، به ویژه در شرایطی که بخشی از قدرت خرید عمومی کاهش یافته، یک ضرورت جدی برای حفظ چرخه تولید، فروش و اشتغال در این بخش است. تاج همچنین بر ضرورت بازگشت اصفهان به مقیاسهای ملی و بینالمللی در حوزه صنایع دستی تأکید کرد و گفت: برگزاری رویدادها و نمایشگاههای بزرگ در حاشیه برنامههای گردشگری میتواند نقش مهمی در افزایش فروش و ارتقای دیدهشدن تولیدات هنرمندان ایفا کند.
رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان افزود: اگر قرار است اصفهان بار دیگر جایگاه ممتاز خود را در صنایع دستی تثبیت کند، باید رویدادهای بینالمللی این حوزه با جدیت بیشتری دنبال شوند و نمایشگاههای مؤثر، هدفمند و حرفهای در کنار جشنوارهها و رویدادهای گردشگری شکل بگیرند. وی همچنین بر ضرورت استفاده از تلویزیون شهری در حوزه گذر صنایع دستی تأکید کرد و این ابزار را در جذب مخاطب و هدایت تقاضا مؤثر دانست.
تقابل دو نگاه در خدمات اقامتی و بستههای سفر خارجی
در بخش پایانی این نشست، نمایندگان دو تشکل اصلی صنعت گردشگری استان، یعنی اتحادیه هتلداران و اتحادیه دفاتر خدمات مسافرتی، دیدگاههای خود را درباره یکی از مهمترین مباحث جاری این صنعت، یعنی نرخگذاری خدمات برای گردشگران خارجی، مطرح کردند.
کرمبیگی، رئیس اتحادیه هتلداران استان اصفهان، اظهار کرد: بخش هتلداری با هزینههایی مواجه است که بخش زیادی از آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با قیمتهای جهانی و دلاری تنظیم میشود. از مواد اولیه مورد استفاده در خدمات هتلی گرفته تا تجهیزات، قطعات، هزینههای نگهداری، استانداردسازی و بهروزرسانی، همگی متأثر از نرخهای بینالمللی هستند و نمیتوان انتظار داشت هتلها با چنین ساختار هزینهای، خدمات استاندارد را با قیمتهایی بسیار پایینتر از واقعیت اقتصادی عرضه کنند.
او افزود: اگر نرخگذاری خدمات برای گردشگران خارجی، متناسب با هزینههای واقعی و بر پایه یک منطق اقتصادی تنظیم نشود، نتیجه آن کاهش کیفیت خدمات، فرسایش زیرساختها و از بین رفتن توان سرمایهگذاری مجدد در این صنعت خواهد بود.
رئیس اتحادیه هتلداران استان اصفهان تصریح کرد: هتلداری یک فعالیت سرمایهبر است و بازگشت سرمایه در آن بدون قیمتگذاری واقعبینانه امکانپذیر نیست. از همین رو دریافت ارز خارجی برای بخشی از خدمات، نه یک انتخاب تشریفاتی، بلکه یک الزام حرفهای و اقتصادی است.
کرمبیگی در ادامه با رد این دیدگاه که نرخگذاری ارزی الزاماً به زیان گردشگر تمام میشود، اظهار کرد: اگر گردشگر خارجی به دنبال استفاده از خدمات استاندارد جهانی است، طبیعی است که باید هزینه این سطح از خدمات را نیز بپردازد. نمیتوان از یک سو انتظار داشت هتلها خدماتی در تراز استانداردهای بینالمللی ارائه دهند و از سوی دیگر، آنها را به نرخهایی وادار کرد که حتی هزینههای جاریشان را پوشش ندهد.
او تأکید کرد: آنچه برای صنعت هتلداری اهمیت دارد، پایداری اقتصادی، امکان نگهداری مناسب از سرمایه، حفظ کیفیت و فراهم شدن شرایط برای توسعه آینده است و بدون در نظر گرفتن این واقعیتها، هرگونه تصمیمگیری در حوزه نرخگذاری میتواند به تضعیف این بخش بینجامد.
در مقابل، حسین نصری، رئیس اتحادیه دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان اصفهان، بر حفظ مزیت رقابتی قیمت در گردشگری ایران تأکید کرد و گفت: یکی از مهمترین دلایلی که گردشگر خارجی ایران را برای سفر انتخاب میکند، امکان دریافت مجموعهای از خدمات متنوع با قیمت رقابتی است. اگر قرار باشد هتلها نیز به صورت مستقل و بر مبنای نرخ دلاری محاسبه کنند، این مزیت به تدریج از بین خواهد رفت و در نتیجه، بستههای سفر جذابیت خود را برای بازارهای هدف از دست خواهند داد.
او افزود: دفاتر خدمات مسافرتی معمولاً ارز مورد نیاز گردشگران را دریافت و در میان اجزای مختلف سفر توزیع میکنند؛ از هزینه راهنما و حملونقل گرفته تا ورودیهها، اقامت و سایر خدمات. اگر هر بخش به صورت جداگانه و بر اساس سازوکار مستقل ارزی عمل کند، مدیریت پکیج سفر دشوارتر میشود و این مسئله در نهایت میتواند به افزایش قیمت تمامشده تور و کاهش قدرت رقابت مقصد منجر شود.
نصری تصریح کرد: سود صنعت گردشگری صرفاً در گرانفروشی نیست، بلکه در آن است که بتوان خدمات باکیفیت را با قیمت مناسب و رقابتی به بازار عرضه کرد. اگر همه اجزای سفر دلاری شوند، دیگر مزیت فعلی ایران برای جذب گردشگر خارجی باقی نخواهد ماند.
او تأکید کرد: اختلاف دیدگاه میان دفاتر و هتلداران ناظر بر اصل منافع صنعت است، نه تقابل صنفی. هر دو بخش در پی پایداری اقتصادی هستند، اما مسئله این است که مدل نهایی باید به گونهای طراحی شود که هم هتلدار توان ادامه فعالیت و سرمایهگذاری داشته باشد و هم دفاتر بتوانند بستههای سفر قابل فروش و رقابتی ارائه کنند. از این رو، لازم است این بحث با حضور نهادهای تصمیمگیر، تشکلهای صنفی و مدیران استانی و ملی به یک جمعبندی دقیق، حقوقی و اجرایی برسد.
چشمانداز اصفهان؛ عبور از سنت به مدرنیته در مدیریت گردشگری
دهمین میزگرد گردشگری استان اصفهان نشان داد که مدیریت ارشد استان به دنبال تغییر پارادایم از مدیریت سنتی به مدیریت شبکه محور و فناورانه است. استفاده از هوش مصنوعی، واردات خودروهای تخصصی، ایجاد لاینهای اعتباری خرید و تلاش برای واقعیسازی نرخها، همگی قطعات پازلی هستند که قرار است اصفهان را در دوران پساجنگ به جایگاه واقعی خود بازگردانند.
استاندار اصفهان در جمعبندی این نشست، ضمن تأکید بر برگزاری جشنوارههای متنوع غذایی، از بستنی تا غذاهای نذری محرم و صفر، اظهار کرد: اصفهان باید به «کارخانه رویدادسازی» تبدیل شود. هر هفته و هر ماه باید بهانهای برای سفر به این استان وجود داشته باشد. ما در کنار هنرمندان و فعالان گردشگری هستیم تا این صنعت را به پیشران اصلی اقتصاد استان تبدیل کنیم.
این نشست با تصویب پیگیری ویژه برای حل مشکل بودجه صنایع دستی و تشکیل کمیتهای برای نهاییسازی مدل نرخگذاری ارزی هتلها به پایان رسید؛ تصمیمی که میتواند سرنوشت بازار گردشگری ورودی ایران را از معبر اصفهان تغییر دهد.
