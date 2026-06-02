۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۴

معاونت پژوهشی دانشکده حفاظت مرمت دانشگاه هنر اصفهان برگزار می کند

نشست حفاظت از آثار موزه‌ای در شرایط جنگی برگزار می‌شود

نشست حفاظت از آثار موزه‌ای در شرایط جنگی از سلسله نشست‌های تاب‌آوری در هیاهوی جنگ؛ میراث‌فرهنگی در حقوق بین‌الملل مدیریت بحران و حفاظت اضطراری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، معاونت پژوهشی دانشکده حفاظت مرمت دانشگاه هنر اصفهان نشست دوم از سلسله نشست‌های تاب‌آوری در هیاهوی جنگ؛ میراث‌فرهنگی در حقوق بین‌الملل مدیریت بحران و حفاظت اضطراری را با عنوان حفاظت از آثار موزه ای در شرایط جنگی برگزار می‌کند.

فاطمه علی میرزایی کارشناس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و عضو انجمن پدافند غیر عامل کشوردر این نشست سخنرانی می‌کند.

این نشست به میزبانی گروه حفاظت و مرمت آثار تاریخی دانشگاه هنر اصفهان روز سه‌شنبه ١٢ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک https://www.smithsonia در این نشست شرکت کنند.

کد خبر 1405031200975
راضیه حسینی
دبیر مریم قربانی‌نیا

