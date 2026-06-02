به گزارش خبرنگار میراثآریا، معاونت پژوهشی دانشکده حفاظت مرمت دانشگاه هنر اصفهان نشست دوم از سلسله نشستهای تابآوری در هیاهوی جنگ؛ میراثفرهنگی در حقوق بینالملل مدیریت بحران و حفاظت اضطراری را با عنوان حفاظت از آثار موزه ای در شرایط جنگی برگزار میکند.
فاطمه علی میرزایی کارشناس پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری و عضو انجمن پدافند غیر عامل کشوردر این نشست سخنرانی میکند.
این نشست به میزبانی گروه حفاظت و مرمت آثار تاریخی دانشگاه هنر اصفهان روز سهشنبه ١٢ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۱۴ تا ۱۶ برگزار میشود.
علاقهمندان میتوانند از طریق لینک https://www.smithsonia در این نشست شرکت کنند.
