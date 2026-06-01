مهدی صباغی، شهردار قزوین، در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا با اشاره به ظرفیتهای گسترده همکاری میان مدیریت شهری و وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بر ضرورت تقویت تعاملات بینبخشی برای حفاظت از هویت تاریخی شهرها و توسعه گردشگری تاکید کرد.
وی با بیان اینکه برخی نگاهها به میراثفرهنگی همچنان با رویکردی محدود همراه است، اظهار کرد: میراثفرهنگی مزاحم مدیریت شهری نیست. هرگاه درک متقابل، تعامل سازنده و اهداف مشترک میان دستگاههای مسئول شکل بگیرد، امکان حفاظت مطلوب از آثار تاریخی، توسعه زیرساختهای گردشگری و بهرهبرداری مؤثر از ظرفیتهای فرهنگی شهرها فراهم خواهد شد.
شهردار قزوین با تاکید بر اینکه حفظ و احیای میراث تاریخی نیازمند همافزایی نهادی است، افزود: صیانت از بناهای تاریخی، توسعه گردشگری و ارتقای کیفیت فضاهای فرهنگی، مأموریتهایی مشترک میان مدیریت شهری و وزارت میراثفرهنگی است و تحقق این اهداف بدون همکاری و همفکری مستمر امکانپذیر نخواهد بود.
صباغی در ادامه با اشاره به تجربه موفق احیای مجموعه تاریخی سرای سعدالسلطنه، گفت: سرای سعدالسلطنه بهعنوان یکی از شاخصترین مراکز گردشگری کشور، نمونهای موفق از تعامل میان شهرداری و میراثفرهنگی است. این مجموعه ارزشمند با همکاری و همراهی دو نهاد، مسیر عمران، مرمت و ساماندهی را طی کرده و امروز به یکی از مهمترین مقاصد گردشگری برای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی تبدیل شده است.
وی همچنین به نقش مدیریت شهری در حمایت از هنرمندان صنایعدستی اشاره کرد و اظهار داشت: شهرداریها میتوانند با ایجاد و توسعه بازارچههای فصلی و دائمی، فراهمسازی فضاهای عرضه و فروش محصولات و طراحی برنامههای ترویجی، نقش مؤثری در تقویت زیستبوم صنایعدستی ایفا کنند.
شهردار قزوین ادامه داد: حمایت از هنرمندان صنایعدستی تنها به ایجاد زیرساختهای فیزیکی محدود نمیشود، بلکه معرفی ظرفیتهای این حوزه، توسعه بازارهای فروش و فراهم کردن بستر حضور فعال هنرمندان در رویدادهای شهری نیز از جمله اقداماتی است که میتواند به رونق اقتصاد صنایعدستی و حفظ میراث فرهنگی ناملموس کشور کمک کند.
صباغی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت شهری قزوین آمادگی دارد با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای موجود، همکاریهای خود با وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را در حوزههای حفاظت از میراث تاریخی، توسعه گردشگری و حمایت از هنرمندان صنایعدستی گسترش دهد تا زمینه تحقق توسعهای متوازن، هویتمحور و پایدار بیش از پیش فراهم شود.
