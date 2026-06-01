به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، در متن لوح تقدیر مدیر پایگاه میراث‌ملی فرح‌آباد ساری آمده است: برنامه‌ریزی، آماده‌سازی و حفاظت از آثار میراث‌ملی و جهانی، از اقدامات اساسی و بنیادین اداره‌کل پایگاه‌های میراث‌ملی و جهانی به‌شمار می‌آید؛ از این‌رو، تلاش‌ها و پیگیری‌های متعهدانه جنابعالی در راستای تحقق اهداف و برنامه‌ها و نظارت بر فعالیت‌های اجرایی، شایسته تقدیر و تشکر است.

مدیرکل پایگاه‌های میراث‌ملی و جهانی در ادامه این پیام، ضمن قدردانی از عملکرد مدیر پایگاه میراث‌ملی فرح‌آباد ساری، برای وی آرزوی موفقیت کرده و ابراز امیدواری نموده است که در سایه الطاف الهی، روند حفاظت، صیانت و معرفی میراث ارزشمند تاریخی کشور با قوت و موفقیت تداوم یابد.

این تقدیر در راستای ارج نهادن به تلاش‌های مستمر و مسئولانه مدیران پایگاه‌های میراث‌ملی و جهانی و تقویت برنامه‌های حفاظتی و مدیریتی آثار تاریخی و فرهنگی کشور صورت گرفته است.

