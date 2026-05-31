به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مهران فلاح در نشست فعالان، سرمایه‌گذاران و کنشگران حوزه گردشگری و بوم‌گردی مازندران که شنبه ۹خرداد ۱۴۰۵ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل برگزار شد، بر ضرورت رفع موانع پیش‌ روی این صنعت و حمایت از فعالان این حوزه تأکید کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بابل در این نشست اظهار کرد: شهرستان بابل از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی، تاریخی و فرهنگی برخوردار است که می‌تواند نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری استان مازندران ایفا کند.

او افزود: در این نشست، فعالان و سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری مسائل و دغدغه‌های خود را در زمینه‌های مختلف از جمله مشکلات سرمایه‌گذاری، کمبود زیرساخت‌ها، مالیات، ناترازی انرژی، بروکراسی اداری و ضرورت حمایت بیشتر از فعالان این بخش مطرح کردند.

فلاح با بیان اینکه توسعه گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش نشاط اجتماعی باشد، تصریح کرد: رفع موانع موجود و ایجاد زمینه‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین الزامات توسعه این صنعت است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بابل ابراز امیدواری کرد با همکاری و حمایت مسئولان استانی و شهرستانی و همچنین مشارکت بخش خصوصی، زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزه گردشگری تقویت شده و شهرستان بابل به یکی از مقاصد مهم گردشگری استان مازندران تبدیل شود.

او همچنین از حضور مسئولان استانی، نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی و فعالان حوزه گردشگری در این نشست قدردانی کرد و گفت: هم‌اندیشی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌تواند مسیر توسعه گردشگری را هموارتر کند.

