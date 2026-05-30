به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ابوطالب علی‌پناه گفت: نخستین دوره آموزشی توانمندسازی فعالان گردشگری شهرهای استان مازندران، به میزبانی اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رامسر و با همکاری مؤسسه آموزشی و هتلداری افق سیاحت دیارا، عصر روز دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵ در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی امین کتالم رامسر برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان رامسر افزود: این دوره آموزشی با عنوان «مدیریت بحران و افزایش تاب‌آوری در تأسیسات گردشگری» و با هدف ارتقای دانش تخصصی، آمادگی و توانمندی فعالان حوزه گردشگری در مواجهه با شرایط بحرانی و مخاطرات احتمالی برگزار شد.

او یادآور شد: در این برنامه، جمعی از مدیران و بهره‌برداران تأسیسات گردشگری، فعالان صنعت گردشگری، کارشناسان و علاقه‌مندان این حوزه از شهرهای مختلف استان مازندران حضور داشتند و با مباحث تخصصی مرتبط با مدیریت بحران، کاهش آسیب‌پذیری، افزایش تاب‌آوری و حفظ تداوم خدمات در مراکز گردشگری آشنا شدند.

علی‌پناه، در حاشیه این دوره آموزشی بر اهمیت آموزش‌های تخصصی و به‌روز برای فعالان صنعت گردشگری تأکید کرد و گفت: افزایش آمادگی و توانمندی تأسیسات گردشگری در برابر بحران‌های طبیعی و انسانی، نقش مهمی در حفظ امنیت گردشگران، تداوم فعالیت کسب‌وکارهای گردشگری و توسعه پایدار این صنعت ایفا می‌کند.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی شهرستان رامسر همچنین بر ضرورت برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی تخصصی برای ارتقای سطح دانش و مهارت فعالان گردشگری استان تأکید کرد.

