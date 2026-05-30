به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی روز پنجشنبه ۷ خرداد۱۴۰۵ با اشاره به تأکید استاندار مازندران بر توزیع متوازن سرمایه‌گذاری در سطح استان، اظهار کرد: با توجه به تمرکز بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها در سال‌های گذشته در غرب استان، از حدود یک‌سال و نیم پیش برنامه‌ریزی برای ایجاد توازن در سرمایه‌گذاری‌های گردشگری و زیرساختی در سایر مناطق استان در دستور کار قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: امروز نتایج این سیاست در حوزه مناطق نمونه گردشگری، ساخت هتل‌ها و همچنین برنامه‌ریزی برای ورود کشتی کروز تفریحی به استان در حال نمایان شدن است و بسیاری از طرح‌ها به مرحله اجرا و بهره‌برداری نزدیک شده‌اند.

او با بیان اینکه معاون سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی، رئیس اداره تسهیلات و مدیرکل سرمایه‌گذاری این وزارتخانه طی سفری ۴۸ ساعته به استان مازندران از پروژه‌های مختلف بازدید کردند، تصریح کرد: هدف از این بازدیدها، راستی‌آزمایی روند اجرای پروژه‌هایی بود که برای دریافت تسهیلات، فرم‌های مربوطه را تکمیل کرده بودند.

ایزدی ادامه داد: در این سفر از پروژه‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری در شهرستان‌های آمل، بابل، بابلسر، قائم‌شهر، شیرگاه، ساری و بهشهر، بازدید شد.

