به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین ایزدی شامگاه سه‌شنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵ گفت: همزمان با هفته میراث‌فرهنگی نمایشگاه عکس آثار تاریخی آسیب دیده کشور در جنگ تحمیلی رمضان با عنوان «ایستاده در غبار» در محل اجتماعات مردمی شهرستان ساری، برگزار شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با بیان این مطلب که این نمایشگاه به همت معاونت فرهنگی اداره‌کل روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی در سراسر کشور به نمایش درآمده است، افزود: این نمایشگاه با ۲۰ قاب تصویر از تخریب و آسیب آثار تاریخی شاخص کشور در اثر حملات دشمن آمریکایی- صهیونیستی در جنگ تحمیلی رمضان برپا شده است.

او اظهار کرد: این نمایشگاه گوشه‌ای از جنایات فرهنگی دشمن آمریکایی- صهیونیستی را به نمایش گذاشته و چهره پنهان و ضد ایرانی آن‌ها را نشان می‌دهد.

ایزدی همچنین تأکید کرد که حفاظت از میراث‌فرهنگی، صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی کشور است و برگزاری چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی نسبت به ارزش آثار تاریخی و ضرورت حفظ آن‌ها دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران استقبال شهروندان، علاقه‌مندان به تاریخ و فرهنگ و فعالان حوزه میراث‌فرهنگی از این نمایشگاه را مطلوب ارزیابی کرد و آن را فرصتی برای تبیین اهمیت پاسداشت میراث ملی برشمرد.

