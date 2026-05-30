به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، داریوش رحیم مشایی سه‌شنبه ۵ خرداد۱۴۰۵ در جلسه‌ای که با هدف انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت تعاونی توسعه روستایی شانه‌تراش ۲هزار تنکابن، مدیریت جهاد کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید برگزار شد، گفت: این تفاهم‌نامه در راستای توسعه فعالیت‌های تعاونی و حمایت از تولید محصولات سالم و ارگانیک به امضا رسید.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تنکابن افزود: در این نشست، بر ضرورت گسترش کشت و تولید محصولات سالم و ارگانیک، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و محلی و تقویت زنجیره تولید تا بازار، تأکید شد.

او با اشاره به نقش تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی روستاها و افزایش درآمد کشاورزان، تصریح کرد: در این جلسه به اهمیت ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی، استفاده از ظرفیت‌های فنی، آموزشی و حمایتی جهاد کشاورزی برای افزایش بهره‌وری، بهبود فرآیندهای تولید و توسعه کشت محصولات ارگانیک در منطقه توافق شد.

رحیم‌ مشایی بررسی راهکارهای تأمین منابع مالی و بهره‌مندی اعضای تعاونی از تسهیلات و اعتبارات بانکی را یکی از مهم‌ترین محورهای این نشست برشمرد و گفت:در همین راستا، امید به‌منظور پشتیبانی از طرح‌های تولیدی، اشتغال‌زا و توسعه‌ای به ارائه حمایت‌های مالی از طریق بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی، تأکید شده است.

در پایان، حاضران ابراز امیدواری کردند که اجرای این تفاهم‌نامه بتواند زمینه‌ساز تقویت تولیدات ارگانیک، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار، حمایت مؤثر از کشاورزان و توسعه اقتصاد روستایی در شهرستان تنکابن باشد و نقش مهمی در رونق بخش کشاورزی منطقه ایفا کند.

