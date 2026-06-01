بهگزارش خبرنگار میراثآریا، حسین ایزدی دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ در نخستین نشست شورای راهبری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران با تأکید بر ضرورت اجرای برنامههای راهبری اصلاح نظام اداری در چارچوب برنامه هفتم توسعه، گفت: اصلاح ساختار اداری، استقرار شایستهسالاری، پرداخت مبتنی بر عملکرد و توسعه دولت هوشمند از مهمترین الزامات دستیابی به نظام اداری کارآمد و پاسخگو است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران با اشاره به رویکردهای برنامه هفتم توسعه در حوزه اصلاح نظام اداری، اظهار کرد: تحول در ساختار اداری کشور نیازمند آسیبشناسی دقیق در شش محور اصلی، اصلاح فرآیندها و حذف موازیکاریها برای دستیابی به وضعیت مطلوب است.
او افزود: یکی از مهمترین مؤلفههای اصلاح نظام اداری، استقرار شایستهسالاری در انتصابهاست و افراد باید بر اساس توانمندیها و شایستگیهای حرفهای در پستهای سازمانی قرار گیرند. همچنین نظام پرداخت باید به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد حرکت کند تا انگیزه و بهرهوری کارکنان افزایش یابد.
ایزدی با تأکید بر اهمیت تکریم ارباب رجوع گفت: دریافت بازخورد از مردم، رسیدگی به درخواستها و تلاش برای حل مشکلات مراجعان در ساعات اولیه مراجعه باید به یک اصل، تبدیل شود.
مدیرکل میراثفرهنگی مازندران انجام امور اداری بهصورت غیرحضوری و برخط را از ضرورتهای امروز دانست و تصریح کرد: توسعه خدمات الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، ضمن افزایش رضایتمندی مردم، موجب تسهیل و تسریع در ارائه خدمات خواهد شد.
او با اشاره به ضرورت مدیریت هزینهها افزود: هزینههای جاری دستگاهها باید با تجمیع فعالیتها و تمرکز خدمات در یک مکان کاهش یابد تا منابع موجود به شکل بهینهتری مورد استفاده قرار گیرد.
